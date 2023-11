Analizan en un taller sobre masculinidad y feminidad la igualdad y el impacto de roles

La sede en Almería del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha acogido este lunes la charla-taller ‘Masculinidad vs Feminidad ¿El género nos divide?’, a cargo del terapeuta Miguel de Castro, que ha confrontado los aspectos que se supone identifican a hombres y mujeres para descubrir si los roles asignados impactan en la vida cotidiana.

De Castro también ha abordado conceptos como la “nueva masculinidad” y el “empoderamiento de la mujer” ante un público de hombres y mujeres “abiertos a valorar otro camino para la convivencia en igualdad”.

La coordinadora del IAM en Almería, María Esparza, ha señalado a EFE que se trata de una iniciativa dentro de la programación destinada a eliminar la violencia de género.

“Es un taller pionero, la primera vez que se abren las puertas a este tipo de dinamización con una temática muy peculiar a cargo de un terapeuta y experto en desarrollo profesional que no sólo acompaña a las mujeres víctimas, sino que participa en talleres de dinamización con jóvenes, adolescentes, y en todos los centros educativos que lo requieren para contribuir en materia de coeducación”, ha indicado

Esparza ha dicho que los técnicos del IAM, al menos en Almería, nunca antes han tratado “directamente” esta confrontación entre lo masculino y lo femenino, pero reconoce que es “una demanda que la misma sociedad nos impone”.

“Son datos que recogemos de las estadísticas, de los jóvenes que también se acercan al Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y a la Delegación Territorial. Es un tema que nos preocupa, porque está en la calle, y nosotros tenemos que hablar con el lenguaje y el idioma que los jóvenes nos van imponiendo para desarrollar las herramientas que nos hacen falta”, ha señalado.

Esparza ha precisado de que entre los presentes en esta charla-taller se ha repartido un cuestionario que servirá para una encuesta que desarrolla la criminóloga Bárbara Villamil, destinado a una población de entre 30 y 60 años que pretende recoger los datos “que no se detectan a simple vista en una intervención o entrevista con las víctimas o sus familias”.

Por su parte, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido, ha dicho a EFE las políticas que se impulsan desde la Consejería de la que depende para luchar contra la lacra de la violencia de género, un “pilar” dentro de su acción.

Ha añadido que con motivo del 25N se ha preparado una completa agenda, toda vez que reivindica que es un “problema de la sociedad” y que “mientras sigan ocurriendo, no solamente asesinatos, sino otros tipos de violencia, debemos de seguir actuando, escuchando a sociedad. Intentarla cambiar también es muy importante, sobre todo en la juventud”.

El coordinador del IAJ en Almería, Diego Martínez, ha declarado que “todos los problemas de la sociedad tienen cura”, a la vez que subraya que una de las “mejores herramientas” para ello es la educación para “ayudar a nuestros jóvenes a identificar” estas situaciones y que sean capaces de actuar frente a ellas.