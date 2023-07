Antonio Repullo: "El AVE llegará cuando se puedan ejecutar las obras de manera real"

–Todas las encuestas menos el CIS dan la victoria al Partido Popular el próximo 23 de julio, ¿gobernará con Vox?–Es curioso que todas menos el CIS, que lo puede cocinar Pedro Sánchez, dan como claro vencedor al Partido Popular. La gran pregunta que tenemos que hacernos es si queremos un presidente que pueda gestionar o que tenga ciertas ataduras como ha tenido Pedro Sánchez, que ha gestionado en base a unos pactos que han llevado a España a una situación que nadie quiere. El Partido Popular tiene un programa para solucionar los problemas a corto, medio y largo plazo.

–Es decir, mejor sin Vox–Definitivamente, claro. Por supuesto, siempre, el Partido Popular es un partido de gobierno que beneficia a toda la sociedad y lógicamente nosotros siempre tenemos la vocación de gobernar en solitario.

–Y si finalmente gobierna Alberto Núñez Feijóo, ¿en qué van a notar los almerienses que gobierna el Partido Popular y no el PSOE?–En muchas cosas. En todas las provincias de Andalucía ha habido un cambio importante con políticas del Partido Popular. Se ha notado en gobiernos como el de Juanma Moreno en Andalucía. Es importante el peso que puede tener los ayuntamientos, la Diputación, el gobierno autonómico y el de la nación va a proyectar que esa alineación en todas las instituciones va a beneficiar a una provincia que lo necesita, que necesita apoyo en infraestructuras, agua y la llegada del PP. El nuevo Gobierno no va a engañar a los almerienses, se van a ejecutar las partidas que no lo han hecho. Va a haber un tercer carril de la A-7 entre Almería y Roquetas, la A-7 con los enlaces a Roquetas, Vícar o El Ejido y trabajaremos en más vuelos de Almería a Madrid, el centro neurálgico. Tendremos un conjunto de instituciones para mejorar Almería en todos sus aspectos.

–Hablando de alta velocidad, ¿2026 es una fecha creíble para que llegue el AVE?–Bueno, hay que ser realista. Un presidente que engaña tanto, luego tenemos que comprobar la realidad. Nos sorprende que de 1.256 millones de euros se haya ejecutado un 18% y vamos a auditar el estado de la obra. Les explicaremos a los almerienses cuándo y cómo va a llegar el AVE a Almería, sin engaños ni historia. El AVE llegará cuando de manera real se puedan ejecutar las obras. Hay una ejecución que no se corresponde con la realidad, con las obras del PSOE.

–¿Así que no descarta que se pueda retrasar esa fecha de 2026?–Yo creo que el gobierno del Partido Popular hará todo lo posible para cumplimentar los plazos para que el AVE llegue lo antes posible, que es lo que quieren los almerienses.

-Hay otro problema en Almería y es el agua, la sequía. Hace calor y cada vez llueve menos. ¿Qué medidas tienen?–Lo importante es tener la intención de acometer infraestructuras hídricas. En Almería hubiera beneficiado a muchas comarcas y no hay obras. Esto hubiera ayudado al sector agroalimentario. Solo se ha recortado hectómetros cúbicos al campo almeriense. Ahora llega la campaña y nos dicen que se van a gastar unos millones que no son creíbles. Se nos recorta en el peor momento.

–Se habla mucho del ‘sanchismo’ pero, ¿en qué afecta realmente a una persona que sale de su casa, va a una cafetería y coge este periódico?–Antes teníamos un partido socialista que tocaba a la gente. El PSOE ya no tiene identidad, estaba pegado a la sociedad y Sánchez ha hecho desaparecer eso. Estaba en la realidad, podíamos discrepar con ellos, pero miraba a la cara a la gente. Solo defiende el interés de una persona.

–Dígame qué medida va a ser la primera que tome el PP pensando en Almería si gobierna –Bueno, eso se tiene que decidir en un Consejo de Ministros, en un Gobierno. Nosotros pedimos permanentemente que Alberto Núñez Feijóo va a hacer lo mismo que Juanma Moreno. Tendremos una escucha activa, vamos a transmitir las prioridades. Lo prioritario es que el AVE llegue cuanto antes, que se ejecute de forma razonable y no cómo hasta ahora. Las carreteras son imprescindibles para la competitividad. Necesitamos vuelos con Madrid, vemos qué es lo que necesita la nación. Somos la punta de lanza a nivel andaluz y nacional, conectamos desde hace mucho tiempo con la sociedad. Tenemos un partido que son transmisores de lo que realmente quiere la sociedad.