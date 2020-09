Archivan seis nuevas piezas contra Gabriel Amat ya que la Fiscalía no ve delitos o tratos de favor

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar ha decretado el archivo y sobreseimiento provisional de seis piezas separadas contra el alcalde de este municipio y presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, al no haber quedado acreditados delitos de prevaricación, negociación o actividad prohibida, abuso de la función, o uso de información privilegiada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha remitido hoy dichos autos, subrayando que en todos los casos el archivo de estas piezas ha sido solicitado de forma previa por el Ministerio Fiscal.

La primera pieza es la relativa a la sociedad Softcourt SL, que participó en ocho expedientes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y en la que ocupó el cargo de administrador mancomunado un cuñado del regidor.

Tres de los expedientes principales fueron aprobados sin alegaciones y un cuarto fue anulado por sentencia del TSJA en julio de 2014. También fue anulado judicialmente otro de estos acuerdos.

Sin embargo, la Fiscalía considera que no se justifica delito alguno, y que incluso los nuevos acuerdos aprobados tras la anulación de éstos, no contienen ninguna "irregularidad", añadiendo que "no es motivo suficiente" el cargo del cuñado de Amat para "deducir la existencia de actividades delictivas".

Lo mismo ocurre en la pieza de la empresa Haza Las Marinas, que participó en 12 expedientes de licencia urbanística y en la que tenían cargos dos primos, una prima y una prima segunda de Amat.Otro tanto sucede con la pieza de Inversiones Prohome, que participó en 10 de estos expedientes y de la que eran administradores mancomunados dos cuñados y un primo del alcalde roquetero.

Mismo caso para la de Promociones Rysefe SL, con 16 expedientes de licencia urbanística, y con un primo y un cuñado de Amat como administradores solidarios.

También se archiva la pieza de Promociones Urbanísticas del Mediterráneo Domus SL, con seis expedientes en su haber, y de la que era administrador mancomunado un sobrino del primer edil.Por último, ha sido archivada la pieza de Seyfer SL, que participó en cuatro expedientes, y que tenía como socios a un primo y un cuñado de Amat.

Todas estas piezas fueron incoadas en su día gracias a un informe ampliado por la UDYCO a petición del juzgado en la investigación de un supuesto entramado en torno al alcalde de Roquetas de Mar, en el que ya se hizo constar que había 55 sociedades investigadas de las que no constaban "datos de relación o expediente administrativos, licencias, actuaciones urbanísticas con el Ayuntamiento".

Asimismo, la UDYCO señalaba que había otras 16 sociedades "cuyos datos se circunscriben a licencias de carga y descarga, vados, expedientes de actividad, solicitud de información, alegaciones, obras menores, desistimientos o tasas de apertura y demás actuaciones que se consideran irrelevantes jurídicamente".

Por último, la UDYCO apuntaba que había 32 sociedades que "sí habrían tenido relación o expedientes en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y relacionadas con la familia Amat", para las que el Ministerio Fiscal solicitó la formación 25 piezas separadas, que han sido archivadas en su totalidad, a excepción de una, que aún sigue en fase de instrucción.