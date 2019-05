Asalto a mano armada en la A-7 para llevarse una furgoneta a la fuerza

“En las calles de El Ejido se respira inseguridad”

Ejido en la Onda, un programa de Onda Cero, emitió el 18 de abril la entrevista en directo con la propia víctima de uno de los atracos. Como explicó, ella fue la que pidió poder aclarar el tema a través de los medios de comunicación ante la sorpresa de que la Policía Nacional negara la veracidad de los hechos y los calificara de bulo. “Me robaron el coche a punta de pistola. Entré en mi garaje y cuando accedí a coger el ascensor, justo en el rellano, apareció un individuo encapuchado, me encañonó con la pistola, me llevó a la fuerza a mi coche, me metió dentro de él y le tuve que abrir la puerta del garaje para que pudiera salir a la calle. Le supliqué por mi vida y gracias a Dios me dejó marcharme. Sí hubo un robo a mano armada y me pasó a mí en El Ejido”, relató la víctima a Ejido en la Onda en directo. “Él solo decía que me tenía que ir con él, que me callara, que no lo mirara y que me iba a matar. Era altísimo y no dejaba de encañonarme”, explicó la víctima, quien quiso aclarar que cuando leyó en las redes sociales que la Policía decía que era un bulo, “me sorprendí muchísimo y me quise manifestar para dejar claro que sí había pasado, que era un caso real”. Belén aseguró que “en El Ejido se percibe inseguridad en las calles”. Recuerda que aquel día se sintió “indefensa”, pero también “indignada” al tener que hablar ella misma para que se sepa la verdad.