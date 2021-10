La Atención Primaria se reinventa en los centros de salud

Es el primer nivel de acceso de la población al Sistema Sanitario Público de Andalucía y se caracteriza por prestar atención integral a la salud. Actividades diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento de procesos agudos o crónicos, promoción, educación y prevención en materia de salud así como urgencias. Todo un conjunto de servicios de Atención Primaria, que de la noche a la mañana, en el mes de marzo de 2020, tuvieron que reinventarse.

Las colas para sacar número con el médico de familia, las salas de espera llenas de pacientes, en su mayoría con algún acompañante, nadie podría haber imaginado que esa imagen dejaría de ser habitual en su centro de salud, menos aun acceder con mascarilla y parar a dispensar gel hidroalchólico a la entrada. Tampoco hablar con el médico por teléfono, o conectar por vídeo consulta para dermatología, endocrino, oftalmología... O que sea un profesional de enfermería el que resuelva una consulta no demorable.

“Ha habido días muy duros. Se trata de cuestiones no demorables de las que dependen cierres de aulas y que se siga propagando el virus”

La covid-19 ha supuesto un antes y un después para la Atención Primaria, un nivel asistencial que ha vivido en primera persona el día a día de los almerienses en pandemia desde la primera hasta la última ola. Un trabajo ingente de diagnóstico, rastreo, seguimiento de los pacientes, trámites burocráticos con altas y bajas médicas, seguimiento telefónico o presencial, y todo eso compaginado con la activad habitual de los centros de salud.

“Cuando hay gente que dice que en Atención Primaria hemos estado encerrados es para decirles que se sienten al lado del médico o al lado de la enfermera viendo lo que hace”. “Hay mucho desconocimiento. La mayoría de profesionales han tenido que doblar turnos todos los días en los picos más altos de incidencia, porque si tu no diagnosticas y haces un estudio de contactos se te escapan y la transmisión comunitaria no se controla. Ha habido días muy duros, porque se trata de cuestiones no demorables. De este tipo de rastreo dependen cierres de aulas o que se siga propagando el virus”, ha manifestado Gloria Benavides, directora médica de Distrito Sanitario Almería.

Este capitulo va llegando a su fin, y la Atención Primaria lleva meses trabajando en la reinvención de este primer escalón sanitario.

Consultas presenciales y telefónicas

Hace apenas dos semanas la Consejería de Salud de la Junta anunciaba la vuelta a las consultas presenciales, tras más de un año con atención telefónica, una modalidad que ha llegado para quedarse.

“Se está llevando a cabo de forma progresiva con mucha apertura de citas presenciales, si bien nos estamos encontrando con gente que demanda la consulta telefónica”, ha señalado Benavides, quien ha detallado que “hay centros de salud que tienen más consultas en demora telefónica que en presencial porque por el perfil de los usuarios así lo requiere. Sobre todo para los jóvenes es más sencillo que les resuelvan un problema vía telefónica evitando así tener que ir al centro de salud”.

Teodoro Gómez, gerente de Distrito Sanitario Almería, ha matizado en este sentido que depende del perfil de usuario y la zona de residencia demandan una modalidad u otra: “En Vega de Acá los usuarios demandan mucho la consulta telefónica, en Nueva Andalucía también, y por ejemplo Cruz de Caravaca y Plaza de Toros en su mayoría demandan cita presencial”.

Demora

Gómez ha incidido en que en ambas circunstancias la demora media es de 72 horas. “La mayoría de centros están en cero, y hay que insistir en que en los que sube la media tiene sus matices. Una agenda tipo en la que el 90% de las consultas presenciales las tenemos abiertas a Salud Responde y ClicSalud, ese modelo de agenda no podemos llevarlo a una zona de transformación social donde la gente no utiliza este tipo de aplicaciones. Ahí reducimos el número de citas a las app para poner citas presenciales en el propio centro".

"En ese caso por ejemplo, la demora de las aplicaciones se puede disparar porque tenemos menos. Nuestra agenda estándar del Distrito son unas 23 citas presenciales al día. Un 80% está abierto en un centro de salud estándar, pero no podemos hacer lo mismo en todas las zonas que abordamos”, ha señalado.

“Lo hemos comprobado. Y se quedan la gran mayoría de citas vacías, de las que están ofertadas a Salud Responde, porque la gente va al centro de salud a pedir cita. Y en ese caso disminuimos las digitales a un 10 o un 15%”.

Servicios de Urgencias

Este tipo de asistencia, además de ser atendidas en los centros de salud en horario habitual, cuentan en la capital con dos puntos concretos como son el CARE Nicolás Salmerón --de 15:00 a 08:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 a 08:00 los festivos-- y en la Bola Azul, 24 horas, así como en cada Unidad de Gestión Clínica rural donde también hay un punto de urgencias.

Distrito Sanitario Almería ya ha comenzado a reforzar la dotación de estos servicios con ecógrafos -ya disponen de tres portátiles-, que se suman a analítica básica, orina, glucosa, test rápidos de antígenos, coagulación, puntos de sutura , radiografías en los centros de mayor afluencia, y en breve van a comenzar a formar a profesionales para poner yesos.

Plan Andaluz de Humanización

La directora médica de Distrito Sanitario Almería ha detallado que recientemente ha sido creado un Plan Andaluz de Humanización a través del que se pretende dar una serie de directrices homogéneas a las distintas actuaciones que se han puesto en marcha, relativas a la humanización, y de esta forma todas las provincias tengan las mismas líneas y se doten de recursos. Para ello se ha creado un comité cooperativo a nivel regional, con representantes en cada una de las provincias para poder trabajar todos bajo las mismas directrices.

“En Distrito Almería estamos trabajando en varias líneas: En los trámites administrativos desde que entras al centro de salud para que sean más fáciles y simplificarlos;adecuar los espacios; en crear circuitos apropiados para tratar mejor a pacientes complejos, y otra línea en la que estamos trabajando con los propios profesionales como son las actividades de coaching que vamos a hacer en todas las unidades de gestión clínica. Esto es muy necesario sobre todo después de una época de pandemia. Todo eso se está haciendo desde el Comité de Humanización”, ha detallado Benavides.

La Consulta de Acogida alcanza un 40% de resolución

Son realizadas por enfermeras de Atención Primaria, que hacen una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro con una demanda clínica no demorable sin que se trate de una urgencia vital o muy grave.

Este tipo de consultas tiene como objetivo la resolución o reorientación de la demanda de una manera colaborativa con el médico de referencia, con una resolución de un 40% en Distrito Sanitario Almería donde hace un mes y medio se ha comenzado a pilotar en la Unidad de Gestión Clínica de Ciudad Jardín, donde se contabilizan hasta la fecha 1.600 consultas.

Cuenta con unos protocolos asistenciales entre los que se incluyen:Afta oral, ansiedad, anticoncepción, artralgias, diarrea, dolor cervical y dorsal, dolor lumbar, elevación aguda de la presión arterial, herpes labial, hipoglucemia leve, molestias urinarias, odontalgia, orzuelo, picaduras, quemaduras, reacciones alérgicas, trauma leve y vómitos. La Unidad de Atención a la Ciudadanía (SAU) debe ser el elemento vertebrador en la gestión de los flujos de pacientes que acuden al centro.

Más especialidades se suman a la tele consulta

La tele consulta ha venido para quedarse. Interniveles entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, empezó con dermatología y de forma progresiva se ha sumado endocrino, hematología y próximamente lo hará ginecología, rehabilitación, nefrología, traumatología y oftalmología.

El éxito alcanzado en lo que a agilidad se refiere ha llevado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a apostar por esta modalidad que además estrecha la comunicación entre Medicina de Familia y otras especialidades. “El tiempo de respuesta es de dos o tres días cuando antes podría ser de alrededor de un mes o en determinadas patologías incluso tres. Y en pocos días tienes resultados”, ha señalado la directora médica de Distrito Sanitario Almería, Gloria Benavides.

Cabe añadir que en el bajo y alto Andarax los ciudadanos cuentan con un fisioterapeuta que realiza asimismo teleconsulta. A través de un sistema audiovisual y en aquellas consultas que considera que se pueden tratar desde casa, realiza una videollamada mediante la que va corrigiendo posturas. Esto se está pilotando. Comodidad e inmediatez y accesibilidad son las características de esta modalidad.

Llega la figura del psicólogo clínico a los centros de salud

La salud mental de la población continúa cobrando protagonismo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en este caso con la incorporación de un psicólogo clínico dinamizador de las interacciones asistenciales con Atención Primaria; una figura que servirá de enlace con los médicos de Familia, profesionales de enfermería y trabajadores sociales.

Una medida que tiene como finalidad conseguir una mayor coordinación con la Atención Primaria y, por ende, una disminución del número de derivaciones a Salud Mental. Además, se persigue una menor medicalización tanto del sufrimiento emocional no patológico como de los trastornos mentales comunes. En Almería se ha instaurado la figura en el centro de salud Nueva Andalucía. Un proyecto piloto que previsiblemente se irá ampliando a otros centros de salud.

La enfermera escolar se queda

Una figura que surgía en plena pandemia, y que desde entonces no ha cesado en su labor de velar por la seguridad frente al covid en las aulas de alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, adultos, conservatorios y escuelas de idiomas.

Red de Referentes de Enfermeras Covid para centros educativos conformada por un total de 42 profesionales:15 en Distrito Sanitario Almería, 15 en Poniente y 12 en el Área Sanitaria Norte, que a partir del próximo mes de enero asumirán otras funciones relacionadas con la prevención y promoción de la salud.

La Consejería de Salud y Familias asegura de esta forma, la continuidad de la enfermería escolar.