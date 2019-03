La Audiencia ya tiene en sus manos la causa contra Ana Julia Quezada

Cambió de versión sobre la muerte de su hija

Según consta en unos informes del Instituto Armado incluidos en el sumario de la causa, consultados por Efe, un tío de la procesada declaró que ésta relató "algo distinto" cada vez que contó cómo se produjo el accidente en el que perdió la vida su hija. El marido de una tía de Ana Julia contactó directamente con la Guardia Civil tras la detención de la mujer para "hablar sobre episodios ocurridos en su vida que le habían llamado la atención". Manifestó que el 6 o 7 de marzo de 1996 había recibido una llamada de Ana Julia en la que les comunicó que su hija pequeña, que acababa de traer de República Dominicana, se había caído por la ventana de un séptimo piso. El hombre subrayó que entonces le resultó llamativa la "falta de empatía con lo sucedido" de Ana Julia, añadiendo que poco después ésta pasó tres o cuatro días en su casa de Lerma (Burgos). "Varias veces contó lo ocurrido con su hija pero cada día contaba algo distinto. En una versión decía que la ventana estaba abierta, en otra decía que estaba cerrada..."; relató este testigo, quien añadió que a él y su mujer les resultó "raro", pero que el juez dijo que "había sido un accidente y así se quedó". Un exmarido de Quezada, que residía con ella en Burgos cuando murió la niña, aseguró por su parte que ésta solía escapar por la ventana de una chabola en República Dominicana. El hombre relató cómo esta niña dormía en una habitación junto a la hija que Ana Julia y él habían tenido y que el domingo 3 de marzo de 1996 cuando se levantó por la mañana fue a verlas y se dio cuenta de que no estaba la pequeña, a la que había acogido. Apostilló que fue el primero en entrar al patio al que se precipitó la niña desde un séptimo piso cuando ya estaba "fría", apuntando que a Ana Julia le dio "un ataque de ansiedad y no sabía qué hacer", así como que les tomaron declaración y no había vuelto "a saber del asunto".