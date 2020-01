CCOO convoca huelga el día 15 por mantener los 120 puestos de trabajo de técnicos de integración social y lengua de signos

CCOO ha anunciado para el próximo día 15 huelga del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y los intérpretes de lengua de signos que trabajan en los centros educativos públicos almerienses por el mantenimiento de sus empleos, ahora externalizados. Tal y como ha detallado el secretario general del sindicato de enseñanza de CCOO en Almería, Juan Pallarés, a raíz del informe general de la Junta de 2016, “queda claro” que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación del Servicio de Apoyo y Asistencia al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ni el de Interpretación de Lengua de Signos, y que la Consejería de Educación y Deporte “tiene hasta el 2022” para convertir estos puestos en públicos.

Como consecuencia de ello, añade que en julio de 2019 la Consejería “comunicó su intención de rescatar dichos servicios”. Para la federación de Enseñanza en Andalucía de CCOO, la Administración autonómica “está utilizando una engañosa intencionalidad”, tanto con los PTIS como los intérpretes de lengua de signos, “haciéndoles creer que acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos” y “que la Administración no es la culpable de que no se pueda materializar la continuidad en sus puestos de trabajo”, una vez rescatados ambos servicios”.

Desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.

Desde CCOO se recuerda que el personal contratado en ambos servicios externalizados de la Junta supone casi 1.400 trabajadoras y trabajadores en Andalucía y 120 en Almería, que desarrollan su labor en 1.300 centros, siendo un colectivo altamente feminizado con casi el 90% de mujeres.

Una de ellas es Ana María Madrid, quien ha relatado que “hasta el día de ayer estaba contratada por una empresa y ahora me han pasado a otra. La situación actual me lleva a temer por mi trabajado porque la Administración no cumple con la Ley. No es justo que los que hemos trabajado en las mismas condiciones que los trabajadores de la Junta desde 2003 ahora tengamos este trato”. Por todo ello se llevará a cabo una jornada de huelga el próximo día 15 además de una concentración ante la Delegación de Educación el día 22 y el 29 en la Consejería.