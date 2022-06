“Andalucía puede ser un punto de inflexión en la reconstrucción de Ciudadanos”

Farmacéutico de profesión, Vicente García Egea es la esperanza de Ciudadanos para recuperar el pulso perdido en la provincia. Concurre a las elecciones con la esperanza de unas sensaciones positivas a causa del trato con los almerienses durante la campaña. Farmacéutico de profesión, Vicente García Egea es la esperanza de Ciudadanos para recuperar el pulso perdido en la provincia. Concurre a las elecciones con la esperanza de unas sensaciones positivas a causa del trato con los almerienses durante la campaña.

- ¿Cuáles son sus sensaciones en en esta recta final de campaña?

- Ha sido una campaña muy ilusionante. Hemos ido a muchos escenarios, hemos sido la candidatura que más reuniones sectoriales hemos tenido en las distintas comarcas de Almería y es muy importante, y muy satisfactorio, que nos han recibido de buen grado en todos los sitios. Han reconocido que hemos hecho una labor que les ha dado alguna oportunidad o les ha abierto nuevas oportunidades, les ha repercutido en algún beneficio desde el punto de vista fiscal o de reducción de cuota de autónomo. Y, sobre todo, que les hemos dado nuevas oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en muchos de los sectores empresariales o de los colectivos sociales que hemos visto. No nos han puesto la cara colorada en ningún sitio, lo cual quiere decir, seguramente, que hemos cumplido lo que hemos prometido. Siempre quedan cosas por hacer, siempre es insuficiente el apoyo que da al cuidadano para que ejerza su libertad y crear nuevos proyectos. Hay que seguir insistiendo en el camino porque ha dado unos resultados muy evidentes y constatables. La percepción que tengo es que hemos hecho nuestros deberes de forma correcta.

- Esta es una campaña distinta, menos mítines y más encuentros.

- Efectivamente. Una campaña se compone de muchas variables y hay que estar en todas. Es cierto que en los mítines teníamos a la gente que ya sabíamos que nos iba a votar, pero no es que no haya que hacerlos, la motivación de tu equipo de trabajo también es importante. Pero tan importante como eso es llegar a colectivos que no son votantes convencidos tuyos, pero has podido tener una repercusión en sus colectivos, en nuestro caso al haber estado gobernando, y esa acción seguramente ha tenido unas consecuencias. No todas las consecuencias habrán sido favorables, pero, en términos generales, parece que sí lo han sido porque la receptividad que hemos tenido ha sido muy positiva. Pero quedan cosas por hacer y tenemos que explicar nuestro proyecto para los próximos cuatro años. Y en eso nos hemos centrado con estos colectivos.

- ¿Y cuáles son esos mensajes?

- El sector empresarial y distintos sectores económicos de Almería provincia se distingue por ser una tierra de autónomos, de pequeñas empresas. Andalucía es la primera en autónomos de España y Almería es la provincia que acapara un mayor porcentaje. Ahí hemos explicado lo que nosotros, desde un concepto liberal de la economía, prometimos que íbamos a hacer y hemos hecho. Es favorecer a los autónomos, establecer una tarifa plana, para los que no puedan acceder a la tarifa plana hemos propuesto la medida de la reducción del 30% de la cuenta de autónomo durante los 4 próximos años, la bajada de impuestos en sucesiones, tramo autonómico del IRPF o actos jurídicos documentados y proponemos en esta próxima legislatura la eliminación del impuesto de patrimonio. A los datos me remito, hemos bajado el 20% de índice de paro y hace 15 años que no se lograba. Esas medidas provocan una recaudación fiscal superior que ha dejado más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y empresarios para desarrollar su actividad pero también para política sociales. Una de cada dos altas en la afiliación a la Seguridad Social se produce en Andalucía y uno de cada cuatro contratos que se firman en España se dan en Andalucía. De estar en el vagón de cola hemos pasado a ser una locomotora de la economía española. Parecía increíble que digamos esto de Andalucía después del estigma que hemos tenido durante tantos años. Todas esas medidas son las que hemos explicado, así como sus consecuencias y las que vamos a tomar. Llevamos muchas más cuestiones como son el relevo generacional, el apoyo a los jóvenes, el emprendimiento o el plan estratégico de juventud para la empleabilidad dotado con 500 millones de euros, lo cual va a ser un hito muy importante por el índice de paro en los jóvenes.

- Ciudadanos logró un buen resultado en las últimas elecciones y ha gobernado con serenidad, pero las encuestas le son desfavorables, ¿cómo trabajan para revertirlo?

- Las encuestas nunca nos han favorecido. En el año 2015 nos daban cero y obtuvimos nueve diputados. En el 2018 nos daban entre 10 y 11 y obtuvimos 21. Nuestra obligación es explicar toda la acción política derivada de la gestión que hemos realizado durante estos años. Probablemente, las materias que hemos gestionado en el gobierno de la Junta tales como economía, empleo, igualdad, educación, dependencia, turismo, administración local, Instituto de la Mujer o Instituto de la Juventud... han tenido unos técnicos de un nivel muy alto. Unos gestores, tanto a nivel de consejería como de delegaciones, con un perfil muy especializado y muy técnico, pero, quizás, y esto sí es una crítica nosotros mismos, han adolecido de una comunicación política paralela a esa gestión que ha tenido un resultado excelente. Ahí hemos tenido una laguna importante que estamos intentando corregirla. En la política habitual transcurre paralela la gestión con la comunicación política de un modo continuado. Y eso no lo hemos hecho. También creo que se han cometido algunos errores a nivel nacional y eso lastra, de forma injusta, la buena gestión y el buen comportamiento de estabilidad, lealtad, moderación, centrismo y de gobernar para todos que son nuestra seña de identidad en el gobierno de la Junta de Andalucía. De cualquier modo, yo estoy convencido de que los ciudadanos en Almería perciben que la utilidad de Ciudadanos en el gobierno ha sido muy importante. Ha sido el partido que ha eliminado los polos, confrontaciones y ha establecido que el gobierno tiene que ser para todos y cada uno de los andaluces.

- Han lanzado una campaña en la que invitan a no dejar la llave de nuestra a casa a cualquiera. No hace falta decir que cualquiera, ahí, es Vox.

- Nuestro candidato, Juan Marín, lo ha expresado con claridad. Nosotros no vamos a dar un paso atrás en las medidas de protección social, de igualdad, de libertad, de derechos adquiridos y, por tanto, no vamos a entrar en ningún gobierno en el que participe Vox porque sus planteamientos son radicalmente opuestos a lo que yo estoy expresando. Es un partido que va a provocar una confrontación y una división y no estamos dispuesto a eso.

- ¿De verdad piensa que existe tal peligro si Vox llegar poder?

- En mi opinión, sí. Y ellos lo manifiestan con bastante nitidez. Dirigen unos mensajes a un público muy concreto excluyendo a otro tipo de persona. Buscan una confrontación inexistente. Hace poco tuvimos una manifestaciones de Olona comparando el El Ejido o El Puche con los hechos acontecidos en Saint Dennis, donde los inmigrantes iban con machete. Eso no ha pasado nunca aquí. Igual ella lo ha visto en algún sueño, pero claro, como no conoce Andalucía probablemente se cree que aquí estamos matando con piedras a los gatos y a los perros. No conoce nada de Andalucía y quedó muy patente en el último debate. Es una paracaidista que ha venido de Alicante como si necesitáramos la tutela de personas que viven de Despeñaperros para arriba. Es algo que me pone enfermo, cuando aquí en Almería nadie nos ha ayudado nunca y somos líderes en todos los sectores económicos. No nos tienen que enseñar ni de Alicante ni de Madrid.

- ¿En qué ha mejorado Almería con Ciudadanos dentro del Gobierno?

- Las materias económicas, las turísticas y todas las políticas sociales en cuanto a dependencia y educación que ha gestionado Ciudadanos han puesto en el foco a Almería. En esta provincia, de autónomos, la política de Cs ha sido muy proactiva con la colaboración de autónomos y pequeñas empresas. Pero hemos puesto también el foco en la inversión de las competencia que tiene el gobierno de la Junta en la provincia. Hemos batido el récord de inversiones en educación con 120 millones de euros en infraestructuras educativas, eso no se había producido en la historia. Ese derecho, y muchos más, nos lo hemos ganado y viene derivado de lo que hemos generado en Almería con el esfuerzo individual de las personas y los empresarios. De esos 120 millones, tenemos el Conservatorio Kina Jiménez a punto de abrir, por ejemplo. En políticas sociales y dependencia hemos recudido a la mitad las listas de dependencia, hemos aumentado el número de plazas. Aquí en Almería hemos creado las mismas que las que se crearon en la legislatura anterior para toda Andalucía: 263 plazas. En materia sanitaria se ha inaugurado el Materno-Infantil y hemos ampliado y acondicionado todos los centros de salud en una época sumamente complicada, dentro de una pandemia. Hay competencias que no son nuestras pero tenemos que seguir insistiendo, caso del tema de las comunicaciones. Y también debemos seguir peleando para subsanar el déficit hídrico.

- ¿Un buen resultado en las regionales puede servir para relanzar al partido a nivel nacional?

- Sin duda. Andalucía es donde más poder municipal y autonómico se concentra de Ciudadanos con respecto a cualquier otra comunidad. Por lo tanto, Ciudadanos tiene que apostar por Andalucía porque es donde se puede producir ese punto de inflexión de esa tendencia de votos que hemos tenido para empezar a reconstruir la alternativa liberal, centrista y reformista que queremos implantar en España.

- ¿Cuál es el mensaje que lanza a los almerienses para que voten a Ciudadanos este domingo?

- Nosotros pedimos el voto a todos los almerienses para continuar con una opción de gobierno que ha sido muy positiva para Almería, ha puesto el foco de las política en Almería y ha creado progreso y crecimiento. Hemos abandonado la corrupción y el paro que nos lastraba. Juan Marín asumió las competencias de regeneración y sacamos adelante una de nuestras promesas, la Ley Anticorrupción y Antifraude dirigida por un magistrado independiente. Eso no existe en ninguna otra comunidad. Esas medidas favorables para el progreso junto a la bajada de impuestos, la activación económica y pasando a ser una locomotora económica del país son las que han dado lugar al blindaje de todas las políticas sociales: educación, sanidad, dependencia, igualdad. A las que no vamos a renunciar bajo ningún concepto. Queremos seguir en el gobierno para gobernar para todos los almerienses y andaluces sin distinción de ningún tipo.