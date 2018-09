Celiacos vuelven a reivindicar ayudas por los altos precios de sus alimentos

La Asociación Provincial de Celiacos de Almería ha celebrado su habitual actividad de divulgación entre sus socios en la XI Comida de Convivencia del colectivo. Su presidente, Miguel Ángel Garre, ha reivindicado en el transcurso del acto que Andalucía pueda establecer subvenciones a los alimentos sin gluten como existen en otras regiones de España y Europa. También ha pedido que crezcan en Almería los convenios de colaboración como los que hay con Diputación y los ayuntamientos de Almería, Olula o Adra.

Garre ha mencionado comunidades autónomas (La Rioja, Castilla La Mancha, Navarra, Cataluña, Murcia, entre otras) donde hay ayudas y convenios para comprar productos sin gluten, los cuales son el único tratamiento de la enfermedad celíaca y que tienen un coste mucho más alto. "Es nuestra única medicina", ha asegurado. Así ha pedido que no haya un agravio comparativo con el resto de enfermos, que tienen una subvención de sus medicinas. "¿Por qué en Andalucía no existen estas ayudas a los celiacos, acaso tenemos un nivel de vida más alto?", ha cuestionado el responsable de la Asociación frente al aforo del encuentro. Miguel Ángel Garre ha agradecido los convenios existentes con ayuntamientos y el recientemente alcanzado con la Diputación Provincial. Además, los agradecimientos se han hecho extensivos a la comunidad médica de Almería, porque en el acto se ha hecho un homenaje a la Unidad de Gastroenterología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas por su labor asistencial, docente e investigadora que tanto ha aportado al colectivo de los celiacos en Almería desde su creación. En el encuentro destacado la explicación en los avances en análisis para posteriormente poder obtener variedades de trigo y cebada que mantengan las cualidades culinarias al contener gluten, pero que este no sea tóxico.

La catedrática de la Universidad de Jaén María Isabel Torres ha hecho un resumen de los últimos avances en investigación, que está consiguiendo conocer las partes de las proteínas que componen el gluten que son tóxicas. Esto permite a los investigadores no solo afinar los métodos de detección de estas toxinas en los alimentos, con anticuerpos específicos como el G12, sino que está permitiendo grandes avances en la creación de alimentos aptos para celiacos. Según ha explicado la doctora Torres, hay líneas de investigación bastante avanzadas que versan sobre obtener variedades de trigo y cebada que, aunque contengan gluten, este sea de un tipo que no contenga péptidos tóxicos. Gracias a los métodos de análisis mencionados anteriormente, con anticuerpos capaces de detectar la parte exacta del gluten que es tóxico, será posible en un futuro próximo certificar como aptos para celiacos esos productos de panadería o cervezas procedentes de las nuevas variedades de cereales. Con esto se obtendría harina sin gluten tóxico pero con las características gastronómicas de la harina tradicional, y de este modo obtener alimentos sin toxicidad lo más parecidos posible a los tradicionales, en cuanto a consistencia y sabor. Lo mismo se puede decir en cuanto a la elaboración de cervezas aptas para celiacos, donde en un futuro próximo se empleará cebada no tóxica para su elaboración.