Condenado por golpear con un taladro en la cabeza a otro hombre en Almería

Una juez de Almería ha impuesto un año de prisión a un hombre acusado de golpear a otro varón con un taladro en la cabeza.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Almería, declara probado que sobre las 16:45 horas del pasado 27 de marzo, el acusado, que se encuentra en situación irregular en territorio español, mantuvo una discusión con otro hombre en el barrio de El Puche.

Según el fallo, durante la riña el acusado cogió un taladro atornillador y golpeó a la víctima con dicha herramienta en la parte trasera de la cabeza.

De esta forma, el agredido sufrió una herida inciso-contusa occipital y una contusión costal izquierda, precisando de puntos de sutura y de ocho días para curar.

Sin embargo, no ha quedado probado que el acusado provocase también desperfectos tasados en 890 euros en el vehículo del perjudicado.

El fallo indica que el acusado no compareció durante la vista oral, pero subraya que de “manera firme, serie y contundente” el agredido ha mantenido la misma versión de lo ocurrido desde el principio.

En concreto, señala que cuando se encontraba junto a un mercadillo y se disponía a salir de su vehículo, pidió al acusado que quitara sus pertenencias del suelo, porque le entorpecían.

El acusado se habría negado entonces manifestándole que le pegaría si pasaba por encima, por lo que se bajó del coche y comenzaron a discutir, momento en el que el otro hombre le dio con el taladro.

Sobre los daños del automóvil, la juez considera que no existen pruebas suficientes para achacarlos al acusado, ya que la propia víctima no los vio, sino sólo unos “amigos” que no acudieron tampoco al juicio.

Por estos hechos el acusado ha sido condenado a un año de prisión por un delito de lesiones, por el que también se le impone el pago de una indemnización de 240 euros, resultando absuelto de un delito de daños.