Aquí abrirá Consum su nuevo supermercado en Almería

Sin rivales y único participante en la subasta del Ayuntamiento de Almería para conseguir el derecho de uso de una de las parcelas de titularidad municipal del creciente barrio de la Vega de Acá. Aunque el proceso de adjudicación aún no ha concluido, será Consum quien finalmente abra un supermercado en los aledaños de la calle Adolfo Marsillach, entre la residencia de la tercera de edad y las instalaciones deportivas.

La de Consum es la única oferta que ha recibido el Consistorio almeriense a la convocatoria, el mes pasado, de subasta de cesión demanial para uso privativo de estos terrenos, que ya el Plan General de Ordenación Urbana de 1998 destinaba a uso comercial.

La parcela ha permanecido en barbecho hasta que el crecimiento poblacional en esta zona de expansión de la ciudad la ha hecho interesante para la iniciativa privada. De hecho, la concesión demanial arbitrada por el Ayuntamiento responde a la solicitud presentada por la cooperativa de supermercados, un procedimiento similar al llevado a cabo por la UD Almería con el Estadio, denominado entonces, de los Juegos Mediterráneos.

Es por ello que no resulta extraño que Urbanismo haya recibido únicamente la oferta de esta cooperativa para hacerse con el solar de 4.000 metros cuadrados, por el cual el Ayuntamiento recibirá un canon anual mínimo de 89.177,24 euros, cuantía correspondiente al 5% del valor del suelo (1.783.544,85 euros), por un periodo de 30 años.

Son los valores otorgados por Urbanismo en la licitación, pues no se ha facilitado la cantidad exacta ofertada por Consum, al no haberse cerrado aún el proceso de adjudicación, que le permitirá a la cooperativa continuar con su política de expansión si no surgen imprevistos.

El pasado mes de noviembre Consum abrió en Adra un nuevo supermercado y alcanzaba los 21 establecimientos en la provincia de Almería, entre tiendas propias (15), y franquicias Charter (6). Se trata de la primera tienda Consum en esta población, que ya contaba con una franquicia Charter, y ha supuesto la contratación de 34 trabajadores de la localidad y poblaciones cercanas, en su apuesta por la economía local y favoreciendo así la proximidad del domicilio particular al puesto de trabajo.