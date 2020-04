Cs reclama liquidez y aplazamiento de impuestos para los autónomos

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha pedido al Gobierno central (PSOE-Podemos) un mayor esfuerzo a la hora de aplicar medidas “que ofrezcan mayor seguridad jurídica y más alternativas económicas a los autónomos, que son los cotizantes más desamparados, y que en la ciudad de Almería suman cerca de 13.000 trabajadores, pero que, en unos meses, podrían ser muchos menos si no se aplican las políticas necesarias”. Así, el edil liberal ha lamentado que “el Gobierno ya les ha cobrado los impuestos relativos al mes de marzo, cuando muchos de ellos no han podido ingresar un solo euro debido al Estado de Alarma en el que nos hallamos inmersos”. Por ello, ha reclamado “el aplazamiento de todos los tributos que vencen a corto plazo, incluyendo IRPF e IVA, además de liquidez inmediata a tipo de interés cero”

Además, Miguel Cazorla ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya hecho peligrar hasta 159 cursos de FP tras “arrebatarle” a la Junta de Andalucía 430 millones de euros que iban destinados a tal fin. Esa “falta de sensibilidad” hacia un colectivo tan vulnerable como los autónomos contrasta, ha explicado, con las medidas que el Gobierno andaluz (PP-Cs) está tomando “desde el primer minuto”. En este sentido, se ha referido a los 900 millones de euros que la Junta ha movilizado para apoyar la actividad empresarial, así como al Fondo de Contingencia Sanitaria que ha creado, y que ha dotado con 100 millones de euros. Además, en materia de respaldo financiero y para solventar eventuales problemas de acceso a liquidez, desde la Junta de Andalucía “se concede una subvención de hasta 36 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca, lo que permitirá avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de hasta 500 millones de euros”, ha ahondado el concejal naranja.

No obstante, Cazorla ha lamentado que las medidas económicas que se están tomando por parte del Gobierno central “son incompletas y además no se han consensuado con ninguna fuerza política, ni siquiera con representantes de autónomos y pymes”. “Desde Ciudadanos creemos que las medidas que se han incorporado no deben tener como objetivo paralizar la economía, sino disminuir aún más desplazamientos y contacto social. El objetivo no debe ser frenar actividades”. Por todo ello, el concejal de Cs ha reclamado “un plan definido y consensuado para los autónomos, que son el motor de Almería y del resto de España”.

“No es tan fácil proteger empleos –ha manifestado Cazorla– diciendo que no se puede despedir; en Almería tenemos el mayor porcentaje de concentración de autónomos debido a la agricultura, pero también nuestro fuerte económico es el turismo; por tanto, nuestros autónomos, pymes y resto de empresas necesitan una respuesta inmediata a cuestiones que puedan aportar liquidez para poder seguir manteniendo las empresas vivas, y con ellas, los puestos de trabajo, pues el 60% de ellas son empresas que han tenido que soportar la crisis del 2008 y están en fase de recuperar las inversiones que hicieron, pero sin liquidez”, ha sentenciado.