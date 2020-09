Se dice que la calma anuncia el huracán. Tras un fin de semana con relativas buenas noticias —afloraron los curados que llevaban semanas en un cajón y eso hizo bajar el número de casos activos— este martes la realidad de la pandemia vuelve a golpear a la provincia. Volvió el huracán.

Este martes 8 de septiembre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado 193 nuevos contagios en toda la provincia. Un nuevo subidón que deja claro que lo peor de esta segunda ola de coronavirus no ha pasado aún. Es la segunda peor cifra en toda la pandemia, solo superada por la del martes pasado cuando se registraron 234 contagios.

En cifras totales desde el inicio de la pandemia, en Almería se han confirmado 6.129 casos positivos, de los cuales 5.849 se diagnosticaron mediante pruebas PCR, es decir, las que contabiliza el Ministerio de Sanidad.

Además, seis pacientes de COVID-19 han ingresado en los hospitales de la provincia en las últimas 24 horas, aunque ninguno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras el balance de altas e ingresos, este martes hay 92 pacientes ingresados en los hospitales de Almería (son ocho más que la última actualización), pero en la UCI ya solo quedan 16, es decir, dos menos que el día anterior.

Desde febrero, cuando se conoció el primer caso de coronavirus en Almería, han necesitado ingreso hospitalario 612 personas, 85 de ellas en Cuidados Intensivos.

En cuanto a las altas epidemiológicas, es decir, las personas que ya han superado la infección del coronavirus SARS-CoV-2, hoy la Junta de Andalucía ha notificado 138 nuevas. Así, con 2.570 curados en total ya han superado el coronavirus un 41,9% de las personas contagiadas.

Otro muerto y ya van 89

La peor noticia que deja el día es que Almería sigue sumando muertes relacionadas con la COVID-19. Este martes se ha confirmado un nuevo fallecimiento, según consta en la información oficial de l a Junta de Andalucía.

En total ya han muerto 89 personas infectadas por el SARS-CoV-2 en la provincia. No obstante, como ya se ha explicado muchas veces, eso no quiere decir que la causa última del deceso haya sido necesariamente la enfermedad COVID-19, sino que en muchos casos eran personas con edad avanzada y otras patologías. La estadística recoge todas las muertes que se producen si el finado arroja en ese momento un resultado positivo por coronavirus mediante prueba PCR.