David Villagrá, reelegido juez decano de Almería

La junta de jueces ha reelegido este jueves al magistrado David Villagrá, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital almeriense, como juez decano de Almería. La candidatura de Villagrá ha sido la única presentada en esta ocasión y tras revalidar el cargo hará frente a otros cuatro años al frente de los jueces de la ciudad.

Un mandato que afronta con retos y objetivos muy claros. Pero también con metas conseguidas como la puesta en funcionamiento del expediente digital en la jurisdicción Penal, que se implantará al "cien por cien" el próximo 8 de febrero, coincidiendo justamente con el momento en el comience la guardia del Juzgado de Instrucción 5, con él al frente.

Ha recordado que ya a finales de 2020 se implantó un "sistema mixto" en el que aún convivía el papel. Ahora, se elimina totalmente, comenzando por Instrucción porque "es el canal de entrada" de cualquier causa Penal. Ya se ha trabajado con los diferentes colegios profesionales, como los de abogados y procuradores, así como con los cuerpos policiales y la Fiscalía para que a partir de esta fecha se abandone la forma de trabajar de toda la vida.

"Esto a la larga va a agilizar. En 2016 comencé precisamente yo el expediente digital en Civil. Ahora se ha coordinado al cien por cien con los diferentes agentes implicados, como el Colegio de Abogados. Comenzamos en Almería capital y el reto de partidos van a ver cómo es nuestra experiencia. Cuando he hablado con los decanos de Roquetas de Mar y El Ejido, por ejemplo, ya les he comunicado que me presto a ser su "conejillo de indias"", apunta Villagrá.

Además de esta novedad a "cortísimo plazo", el juez decano tiene claro que su labor va a ser reivindicativa, peleando por la creación de más juzgados. Y es que, traslada, un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya sostiene que Almería precisa de dos penales más, uno de ellos de Violencia sobre la Mujer. "No hay excusa ya para que no los creen", sostiene Villagrá, quien considera que hay que luchar para que Almería no sea menos que otras capitales similares como Córdoba o Granada.

"Cuando fallan todas las jurisdicciones, no es un problema puntual. Falla Civil, Penal, Contencioso y Social... Por eso hay que coger fuerza y dar un golpe en la pared y pedir más", resalta, apostillando que además de dos penales más, también hacen falta de forma urgente otros dos Juzgados de lo Social.

Alude asimismo a los "graves problemas de espacio" de la Ciudad de la Justicia, por lo que anuncia que demandará a la Junta de Andalucía una reestructuración del edificio, que se estudie su capacidad máxima. Tras esto, se deberá decidir si es precisa una ampliación de calado o la apertura de nuevos juzgados en otro espacio diferente.

"Hay que contar -para esto- con todos, también con los tres colegios profesionales y con los sindicatos, en una negociación que puede ser dura", concluye.