Desbordados y sin un salario acorde a su responsabilidad, radiografía de los secretarios

Ya no extraña ver a jueces y fiscales concentrados a las puertas de los órganos judiciales. Los recortes y falta de medios son la tónica diaria en los juzgados. Una situación que padecen igualmente los antiguos secretarios judiciales, en la actualidad letrados de la administración de justicia, que este martes celebraron una huelga de dos horas secundada por una amplia mayoría de este colectivo. De los 59 que hay en la provincia, 36 participaron en ella. Y otros once no pudieron hacerlo al encontrarse enfermos o con una licencia de permiso, muchos de ellos para participar en un curso de violencia de género, lo que establece un seguimiento del 75%.

Ante la sede de la Ciudad de la Justicia de la capital almeriense se congregaron ayer buena parte de ellos para reivindicar la adecuación salarial de este cuerpo superior jurídico A1, el mismo de jueces y fiscales. Y es que denuncian públicamente que vienen asumiendo desde el 2009 funciones y competencias antes atribuidas a los jueces sin la adecuada contraprestación. Asimismo se reivindican igualmente las necesarias mejoras en la administración de Justicia para la prestación de un servicio de calidad al ciudadano.

La secretaria coordinadora, María José Cañizares, incide en este sentido y sostiene que a pesar de haber estado "desbordados" durante la crisis no protestaron por este "sueldo ridículo" entendiendo la situción por la que atravesaba el país. Sin embargo, ha llegado la hora de pedir mejoras salariales por una situación que incluso "es más grave para los compañeros que trabajan en los pueblos, que tienen un sueldo inferior y cobran muy poco a pesar de trabajar en juzgados muy complicados como los de El Ejido, Roquetas de Mar o Vera".

Mantienen que la carga de trabajo supera prácticamente en el 90% de los órganos judiciales los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial, habiendo asumido responsabilidades, competencias y cotas de decisión que no han conllevado una mayor retribución. "Somos los directores de la oficina judicial y se da la circunstancia de que la gente a nuestro cargo, que depende de las comunidades, tiene un sueldo más alto porque el Ministerio de Justicia no lo ha actualizado. La nueva oficina judcial está funcionando bien pero pone sobre la mesa estas discriminaciones", dice Cañizares.