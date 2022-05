Detenida por intentar colar marihuana, hachís y Trankimazin en un "vis a vis" en El Acebuche

Los funcionarios del centro penitenciario 'El Acebuche' han permitido la detención de una mujer que pretendía introducir este lunes diferentes cantidades de hachís, marihuana y Trankimazín durante un "vis a vis" con su pareja en la prisión de la capital almeriense.

Según ha podido conocer Diario de Almería de fuentes cercanas al caso, Y.C.C.G. tenía prevista la celebración este lunes por la mañana de una comunicación especial íntima con su pareja en la cárcel. Sin embargo, ante las sospechas de que pudiese ocultar estupefacientes en su cuerpo, se ha optado por someterla a un protocolo de actuación que permite a los funcionarios cachear de forma integral a los visitantes en los momentos previos a este tipo de encuentros.

Efectivamente, cuando una funcionaria ha llevado a cabo este cacheo, la mujer ha extraído de su cuerpo dos figuras cilíndricas envueltas en plástico en las que que, una vez abiertas, se ha encontrado 11,2 gramos de hachis, 4,6 gramos de marihuana y 10 unidades de Trankimazin.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de la mujer y se ha hecho cargo de la droga, tras lo que se han incoado diligencias que serán remitidas al juzgado de guardia. Además, según han precisado desde el centro penitenciario, la visita no sólo no se ha celebrado, sino que el interno al que iba a ver la detenida no podrá disfrutar de este tipo de comunicaciones especiales durante un "tiempo determinado".