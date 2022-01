EDIFICIO DE CORREOS. Mil direcciones y un destino, dar vida al centro de Almería

La antigua sede de Correos, en la céntrica plaza Juan Cassinello, no es un edificio más. Adquirida el pasado mes de octubre por el Ayuntamiento de Almería por 1.185.000 euros, su futura utilidad, dada su estratégica ubicación, puede influir de forma contundente en el porvenir del envejecido casco histórico y en la revitalización comercial del centro, dos asignaturas pendientes que encuentran en este inmueble –o en este solar–, un puntal. Una oportunidad de oro sobre la que políticos, colectivos vecinales, arquitectos y comerciantes reflexionan en este artículo, abriendo mil direcciones y un único destino como denominador común: la finalidad de inyectar vida al centro histórico. ¿Pero con qué?

Es la pregunta del millón que todavía no ha sido despejada por el equipo de gobierno municipal para este edificio que exige una perspectiva sobre el desarrollo urbano a largo plazo por su influencia en el entorno y sobre los habitantes. El alcalde tiene claro que ha de aportar un “valor añadido al comercio, la hostelería y al turismo”.

Lo explicaba Fernández-Pacheco el 13 octubre, cuando la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos le hacía entrega de las llaves de este inmueble construido en los años sesenta en sustitución de otro edificio, un antiguo colegio, del arquitecto Trinidad Cuartara datado en el año 1894. Desde 1918 hasta 2011, ha sido la principal oficina de Correos de Almería, pero anteriormente fue sede de un periódico y de oficinas administrativas de la Diputación.

El edificio cerró sus puertas hace una década al estar afectado por aluminosis, una patología a la que aludía el alcalde en su anuncio también de demolición en este primer trimestre de 2022. De hecho, el mismo día de la compraventa el Ayuntamiento licitaba la redacción del proyecto de derribo, cuyo proceso de adjudicación está a punto de cerrarse.

La intención es pues derruir los más de 3.700 metros cuadrados de superficie distribuida entre el sótano y cinco plantas sobre rasante, y aprovechar el solar de 806 metros para edificar una nueva construcción sobre este suelo que, pese a los planes de residencial y comercial de 2013, sigue siendo dotacional con cabida pues, como reza en su ficha, para uso docente, deportivo, sanitario, asistencial, cultural, administrativo público, mercado de abastos, servicios urbanos, religioso, alojamiento o residencia de grupos sociales, quedando excluido del abanico el uso hotelero, defensa y cárceles o cementerio.

Pero la encrucijada de caminos en realidad comienza antes, con una cuestión que abría el PSOE y sobre la que ahonda el Colegio de Arquitectos (COAA): ¿se tiene que derribar ?

El decano del COAA relata que la antigua central de Correos es un diseño el arquitecto Manuel Valdés Gamir, dentro de una corriente denominada brutalismo, enraizada en el hormigón y lo práctico. “Se inició en los países socialistas, desarrollándose posteriormente en el Reino Unido y Francia con notables ejemplos que ya forman parte de los iconos de la arquitectura moderna, entre los que destacan algunos ejemplos en España, pese a ser un estilo que no se ha proliferado en exceso por haber inspirado cierto rechazo social”, como la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense o el Instituto del Patrimonio Cultural de España en Madrid.

De hecho, este edificio no goza de protección, si bien Luis Cano recalca la existencia de un movimiento en Europa que está recuperando esta arquitectura, siendo incluso un reclamo turístico. Los arquitectos han pedido por ello informes sobre el estado de salud de la antigua Oficina de Correos en aras de conocer la necesidad real de demoler.

LUIS CANO. COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA

“Es de los pocos ejemplos del brutalismo arquitectónico”

“La antigua central de Correos puede encuadrarse en el estilo arquitectónico, del siglo XX, denominado brutalismo”, explica el decano del Colegio de Arquitectos, quien apunta que se trata de una corriente que ha ofrecido iconos de la arquitectura moderna y el edificio de Almería es “uno de los pocos ejemplos en la provincia de una corriente cultural y arquitectónica que vuelve a ser valorada”, aclara Luis Cano.

Con independencia de las causas técnicas que puedan inducir a su demolición –el Colegio ha pedido informes al Ayuntamiento–, en el caso de ser derribado, una de las alternativas, además de crear el nuevo edificio dotacional, “sería liberar espacio para uso público reorganizando la esquina que ocupa en connivencia con el resto de la plaza del Educador, lo que demandaría, sin lugar a dudas, la convocatoria de un concurso de ideas a los efectos de solucionar la unidad espacial y facilitar la accesibilidad”.

En cuanto al uso del inmueble, el Colegio sitúa actividades que dinamicen el casco histórico con un “contenedor que incluyera distintos recintos como una tienda comercial, oficina municipal, espacio expositivo e incluso oficinas de trabajo y hasta algún local de ocio-hostelería, en la línea de algunas iniciativas de éxito ya promovidas en otras ciudades”.

BALDOMERO RODRÍGUEZ. ASOCIACIÓN DE VECINOS ALBORÁN

"Una oficina de Correos"

Con el dicho “el progreso tiene su retroceso”, el presidente de la Asociación de Vecinos Alborán, la cual abarca parte del casco histórico, regresa a los orígenes del edificio. Lo que quieren, desde el principio, es precisamente una oficina de correos y un espacio para este colectivo, dos de las tres cuestiones que su presidente, Baldomero Rodríguez, recuerda que le planteó al alcalde al poco de tomar posesión, junto a que “el mineral no pase por Almería”. Y el resto del edificio..., “que se lo dispute el mejor postor”.

TRINI VILLEGAS. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ALMERÍA CENTRO

“Lo que sea, pero el centro necesita gente joven”

El Corte Inglés, el Rectorado, una residencia universitaria, una gran plaza con atractivos hosteleros que comunicara el Paseo con el casco antiguo... Puede ser mil cosas el edificio de Correos para la presidenta de la Asociación de Comerciantes Almería Centro, Trini Villegas, quien ensalza la finalidad que ha de perseguirse, sea cual sea el uso a dar. “El casco histórico es un barrio envejecido y el centro necesita nueva vida, y es urgente hacer algo”, entiende Villegas que aboga por una iniciativa que sea atractiva para los jóvenes, pudiendo estar vinculada a la Universidad.

MAGDALENA CANTERO. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CASCO HISTÓRICO

“Un espacio digital, abierto e inspirador como Impact Hub”

“Nos resulta muy llamativo que se pretenda derribar el edificio de Correos, con el coste que conlleva y no se sepa qué hacer con él. El Ayuntamiento debe explicar qué quiere hacer y para qué quiero hacerlo, y no dejar que el azar o el tiempo cubra con la pátina del olvido los errores”, reflexiona la presidenta de la Asociación de Vecinos Casco Histórico, Magdalena Cantero, para quien “la realidad” es que el barrio y el centro “se mueren a pasos agigantados como afirman comerciantes, hosteleros y cualquiera que tenga ojos que sepan ver. Por ello –añade–, el edificio de Correos puede suponer un anclaje de población y un motor de atracción sin necesidad de ser derribado, a no ser que técnicamente sea imposible mantenerlo en pie. Iniciativas como las de IMPACT HUB vinculadas a la creación de innovación, talento, ciencia, productividad, liderazgos empresariales y sociales o cultura, supondría la creación de un “espacio digital, abierto e inspirador”, plantea Cantero.

ADRIANA VALVERDE. PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PSOE

“Vemos mucha prisa por derribar y un socavón durante años”

Lo primero para el Grupo Socialista es aclarar si es necesario o no derribar. “El edificio de hormigón visto no es del gusto de la mayoría, pero es un elemento de nuestra arquitectura del siglo pasado”, pone en valor Adriana Valverde, quien asegura que su partido ha solicitado los informes del diagnóstico de patologías que indiquen la necesidad de demoler la edificación. “Ni el Ayuntamiento ni otra administración no los han facilitado”, por lo que la portavoz del PSOE desliza los costes de la adquisición del edificio más el de las tareas de derribo para sumar en su conjunto tres millones de euros a lo que habría que añadir otros tantos de la nueva construcción.

Con ello deja una puerta abierta a la rehabilitación en contraste con la “mucha prisa que el PP se está dando en derribar”, sin los aludidos “informes” previos y para luego “tener un socavón en el centro años”.

Dicho esto, sobre los usos, el PSOE, que aclara que apoyó la compra del edificio, se decanta por un espacio múltiple con biblioteca y actividades culturales y de ocio para los jóvenes que dinamice el comercio”.

CARMEN MATEOS. PORTAVOZ MUNICIPAL DE PODEMOS

“Un espacio polivalente de cultura y talento joven”

La idea de un edificio de usos múltiples también ha calado hondo en el Grupo Municipal de Podemos, donde su portavoz, Carmen Mateos, aboga por convertirlo en “un centro polivalente cultural, como una especie de Casa de la Juventud, que fulminó el PP, que cuente con biblioteca, sala de cine club y aulas para impartir talleres de formación y ocupacionales, que ofrezca planes de ocio alternativos a los jóvenes y puedan desarrollar su creatividad y exponerla, dando vida a esta zona y atrayendo el talento”.

JUAN FRANCISCO ROJAS. PORTAVOZ MUNICIPAL DE VOX

“Un centro deportivo vendría a atender el déficit de la zona”

El Grupo Municipal de Vox se separa de línea de contenedor cultural por la que otros apuestan. el portavoz de la formación de Abascal en el Ayuntamiento de Almería entiende que “estamos ante una oportunidad interesante en cuanto al futuro destino del edificio de Correos”, por lo que, analizando las carencias de la zona centro, sugiere al equipo de Fernández-Pacheco que evalúe, mediante un estudio, “la posibilidad de instalar un centro deportivo en dicho inmueble tras su demolición y reconstrucción, bajo la fórmula jurídica y económica más interesante para este Ayuntamiento y los intereses de los ciudadanos de Almería”, explica Juan Francisco Rojas.

El representante municipal ha dejado esta propuesta por escrito, a modo de alegación al Plan Local de Instalaciones Deportivas, aprobado por el Ayuntamiento hace escasos meses, y sobre el que Rojas pone en relieve el déficit en infraestructuras deportivas en el centro y casco histórico, siendo “lo más grave” en su opinión que esta planificación no da alternativas salvo acudir al Juan Rojas, lo que “supone un esfuerzo considerable o imposible para muchos vecinos”. Por ello, amplía su sugerencia con zonas de práctica deportiva al aire libre en el entorno de la Alcazaba, La Hoya y Cerro de San Cristóbal.

MIGUEL CAZORLA. PORTAVOZ MUNICIPAL DE CIUDADANOS

“Casa de la Juventud, con uso cultural y gimnasio”

La adquisición del inmueble entraña la oportunidad para el Grupo Municipal de Ciudadanos de rejuvenecer el casco antiguo de la ciudad con unos usos que sean también el “pretexto para combatir el éxodo comercial del centro, que se deja morir, por acción u omisión”. Con estas claves, el portavoz de Cs considera que el edificio de Correos presenta el enclave idóneo para albergar en el solar resultante un “centro combinado” con la esencia de una Casa de la Juventud, “que nunca debió suprimirse de Obispo Orberá”, con otros usos como “el cultural y un gimnasio”.

Tras este abanico de posibilidades, advierte Miguel Cazorla que, según los acuerdos, son tres años de uso dotacional público los especificados para el solar. “Espero que, pasado los tres años, no se cambie a residencial o cualquier otro uso de carácter especulativo, porque –añade– se puede hacer perfectamente”.