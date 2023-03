Entrevista a una filósofa. “La libertad es una condición de lo humano”

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrada en todo el mundo cada 8 de marzo, esta semana he querido entrevistar a Rosalía Romero, una importante filósofa feminista de nuestro país. Rosalía Romero Pérez es una filósofa, profesora y escritora, nacida en Valdezufre (Aracena, Huelva). Es Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre Michel Foucault. En esta misma universidad, ella fue la única investigadora andaluza miembro del Seminario Permanente "Feminismo e Ilustración", creado por su maestra, Celia Amorós. Ella pertenece a la Asociación Andaluza de Filosofía (AAFi) desde sus inicios, y fue la coordinadora del XII Congreso organizado por esta asociación en Sevilla, en 2018, bajo el título "Filosofía, Mujeres y Naturaleza". En la actualidad imparte clases de Filosofía y Teoría Feminista en Enseñanza Secundaria y en la Universidad de Sevilla, respectivamente. Es autora de diversos ensayos, entre los que cabe destacar su labor investigadora sobre las mujeres filósofas; habiendo escrito sobre Oliva Sabuco, Flora Tristán, Simone de Beauvoir, Kate Millett, Amelia Valcárcel, Celia Amorós, Hannah Arendt, Judith Butler, citando sus trabajos más destacados. Se encuentran algunas traducciones de sus escritos en portugués, gallego y alemán.

R. G. F.: ¿Por qué es tan importante para ti el feminismo radical? ¿Y por qué piensas que es un movimiento al que no se puede renunciar?

Rosalía: En primer lugar, quiero señalar que ”radical” hay que entenderlo por su significado etimológico, que significa ir a la raíz, en este caso a las causas primeras de las sociedades patriarcales. El feminismo radical, nacido en los últimos años de los años sesenta del siglo XX, es un movimiento muy amplio, con distintas perspectivas sobre la opresión de las mujeres: por ejemplo, hay distintas explicaciones sobre el origen de las sociedades patriarcales. Y eso es saludable, porque ayuda a pensar. Considero que es muy importante porque hace una aportación de primera magnitud a la teoría política con su tesis “Lo personal es político”. El desarrollo de la misma ha sido necesario para legislar sobre la violencia contra las mujeres en el mundo privado y familiar. También el desarrollo que se hace del concepto de género es de vital importancia para toda la política institucional que se ha llevado a cabo con prácticas coeducativas, legislativas… así como distintas políticas sociales, entre las que citaré la creación de las casas de acogida a mujeres maltratadas y la incorporación de mujeres a la política, no solo en las macroinstituciones, sino en pequeños municipios del mundo rural. Esto es muy importante tenerlo presente porque el género, lejos de ser una actitud estética del mundo urbano y del mundo norte del planeta, es una construcción social, psicológica y política sobre el sexo biológico que cercena la vida completa de hombres y mujeres y, sobre todo, la autonomía y la libertad de las mujeres.

R. G. F.: Una de las reivindicaciones del feminismo radical es la abolición del género. ¿La abolición del género os haría libres... o no? ¿Qué implica el concepto de libertad?

Rosalía: La libertad es una condición de lo humano y sobre ella se ha escrito mucho y se ha pensado también mucho. La libertad de las mujeres es una temática de la filosofía de Simone de Beauvoir que la diferencia de sus colegas filósofos existencialistas. Como ella mostró, la vida de las mujeres se caracteriza porque su libertad está condicionada por la educación y la socialización diferenciada para hombres y mujeres. Y cuando las feministas radicales plantean la abolición del género están apelando a una educación y socialización que no atribuya características diferentes a las personas en función de sus características fisiológicas, sino que se eduque para ser seres humanos completos, donde emerja la individualidad de cada cual.

R. G. F.: ¿Por qué piensas que hay mujeres que dicen con contundencia que el feminismo radical no les representa? ¿Es el feminismo radical, un gran incomprendido? ¿Por qué crees que se malinterpreta?

Rosalía: En el feminismo radical se lleva a cabo un análisis de cómo el patriarcado interactúa con otros sistemas de dominación y explotación, como el sistema racial, el sistema capitalista… y se posiciona políticamente también en contra de ellos. Por otra parte, promulga la abolición de la prostitución de mujeres, niñas y niños, y ello difiere de los planteamientos que defienden la legitimidad del trabajo sexual. A ello añadido el hecho de que desde posiciones neoliberales se defiende que en la vida privada no debe entrar el derecho o el Estado: aquí hay un desconocimiento profundo de la teoría política del feminismo radical, en cuyos análisis se denuncia la colonización de la intimidad de las mujeres. En cuanto a la malinterpretación que dices, me parece que estriba en que no se le reconoce que su existencia, su aportación en lo teórico y en lo práctico, hoy implica mayor calidad de vida para todas las mujeres.

R. G. F.: Para ti, ¿cuál es tu mejor libro?

Rosalía: Mi mejor libro es el que estoy escribiendo ahora, donde trato cómo hemos llegado al momento presente y a la autodeterminación de género. No todo lo derivado del sesentaiochismo es útil para explicar la situación de la mitad de la población, las mujeres. Por otra parte, se puede ver cómo la deriva del concepto de género en la teoría queer es, en casos muy relevantes, la consecuencia de haber llevado a cabo una trasposición de los análisis del racismo (por ejemplo, los desarrollados en la obra de Hannah Arendt), a los análisis del género. Ello ha ido parejo con la defensa de que el sexo natural no existe. Un ejemplo de esta filosofía se encuentra en Judith Butler.

R. G. F.: En 2012 escribiste un interesantísimo artículo ("El legado de Simone de Beauvoir en la filosofía feminista española") sobre la obra El segundo sexo, de Beauvoir, para la Revista Internacional de Culturas y Literaturas (RICL), en el que hablas, entre otras cosas, sobre las repercusiones de su legado en la filosofía "feminista" y las contribuciones y logros de las mujeres en los distintos campos como son la historia, la educación y la democracia. Me gustaría que me hablases un poco sobre todo esto.

Rosalía: Este artículo es el texto de la ponencia que impartí en el Congreso Internacional que se celebró en Sevilla en 2008, con ocasión del primer centenario del nacimiento de Simone de Beauvoir. Y aquí explico la influencia de su obra El segundo sexo en la creación de los seminarios de estudios interdisciplinares de género en las universidades españolas. También explico la influencia de su obra literaria en la transición de nuestro país a la democracia, porque muchas mujeres se identificaron con el proceso de renuncia a la moral fundamentalista católica de Beauvoir y el consecutivo desarrollo de una moral laicizada. Y, por último, introduzco la influencia de Beauvoir en filósofas tan relevantes en la filosofía hispánica como Amelia Valcárcel y Celia Amorós. Sus posicionamientos respecto a la incorporación de las mujeres a los ejércitos tienen su razón última en la explicación que la filósofa francesa ofrece sobre el origen del patriarcado: la exclusión de las mujeres de las expediciones guerreras en las primeras sociedades humanas. Esto es un resumen. El artículo se encuentra fácilmente en Internet.

R. G. F.: En 2018 coordinaste el congreso "Filosofía, Mujeres y Naturaleza", en el que se recogieron las aportaciones de las mujeres filósofas a las Ciencias Humanas. ¿Cuáles son las aportaciones de las filósofas en este campo?

Rosalía: Sí, fue la primera vez que se abordó el tema de las mujeres y la filosofía en un congreso a nivel de toda Andalucía. Efectivamente, se recogieron muchas aportaciones de mujeres filósofas a las ciencias humanas, tanto sociales como naturales. Entre las muchas aportaciones que han realizado las mujeres y siguen realizando a las ciencias humanas se puede destacar el giro de 180 grados que ha supuesto su presencia en las mismas como sujetos de conocimiento. Se ha socavado el androcentrismo que ha impregnado la historia del saber hegemónico.

R. G. F.: En este congreso, que fue celebrado también en Sevilla, se le rindió homenaje a Celia Amorós, una de las pensadoras feministas más importantes de la actualidad. Cuéntame algo sobre tu amistad con ella. Tengo entendido que sois amigas desde que fuiste alumna suya en la universidad. ¿Es así?

Rosalía: Sí, se le rindió homenaje y se le entregó una placa por haber introducido el feminismo en la filosofía hispánica. Hubo una ponencia sobre su filosofía, de la mano de su discípula Luisa Posada Kubissa. Y se presentaron dos comunicaciones sobre su figura; una sobre el seminario “Feminismo e Ilustración” que Celia Amorós creó en la Universidad Complutense de Madrid, de la mano de Marta Madruga que ha escrito un libro sobre el tema publicado en Cátedra. La segunda comunicación trató las influencias familiares de Amorós, por parte de un tío suyo, de su madre, etc. Con respecto a la amistad que nos une, tengo que decir que ha sido el resultado de nuestra relación a lo largo de muchos años. En principio fue mi directora de tesis, después fue la investigadora principal de distintos proyectos de investigación y del propio seminario “Feminismo e Ilustración”. Y, sobre todo, para mí, Celia Amorós es una maestra, una filósofa a la que admiro profundamente. Es mi maestra.

R. G. F.: ¿Qué supone para ti participar como filósofa representada en la exposición y libro "Conociendo a los pensadores de España: unos 34 retratos de filósofos actuales", que tengo el gusto de comisariar y editar, y que este mes se exhibe en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén, después de su paso por Huelva?

Rosalía: Para mí supone una oportunidad estupenda para dar a conocer mis trabajos sobre las aportaciones de las mujeres filósofas a lo largo de la historia.

R. G. F.: Con motivo de esta exposición itinerante, el pasado 2 de marzo impartiste una conferencia en el salón de actos de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva, que llevó como título "Las aportaciones de las filósofas a la historia y a la sociedad". ¿Cuáles son las conclusiones pertinentes de esta conferencia?

Rosalía: La conclusión general es que si se hubieran tenido en cuenta las aportaciones de las filósofas a la sociedad en el momento histórico en que las hicieron el mundo sería distinto. Probablemente mucho mejor.

R. G. F.: Para finalizar la entrevista ¿cómo recuerdas tu participación en el documental Realidades Mujer (de 2021), creado por TeleAracena?

Rosalía: Para mí fue una experiencia muy agradable porque se unieron todos mis mundos en uno solo, al ser un recorrido por mi trayectoria desde la infancia a la actualidad: como investigadora, como escritora y como activista feminista. El día que se estrenó en Aracena estábamos confinadas por provincias, por el COVID-19, y el alcalde tuvo que hacerme una autorización para poder asistir e ir desde Sevilla. Cuando llegué y me encontré con tantas personas queridas y con tantos recuerdos agradables de niña y adolescente fue muy emocionante. Y no solo por mí, sino por todo lo que aprendí de las otras mujeres que aparecen en el documental.