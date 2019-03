Fernando Martínez se querellará contra Hernando por acusarle de "hacerse con 80.000 euros"

El ex director general de Memoria Histórica y candidato al Senado del PSOE por Almería, Fernando Martínez, ha anunciado este viernes que interpondrá una querella contra el dirigente del PP y también candidato a la misma Cámara Rafael Hernando después de que le acusara de hacerse con 80.000 euros "para dos estudios que se fabricó" en la Universidad de Almería y "cuyos resultados no hemos conocido ni se han difundido".

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha calificado de "auténtica patraña inventada" las acusaciones efectuadas por el "diputado cunero y candidato del PP" que, según ha asegurado, no está "dispuesto a transigir", por lo que cree que Hernando tendrá que comparecer "ante la justicia" o "retractarse de todo".

Así, ha puntualizado que entre 2008 y 2011 se presentaron por parte de la Universidad de Almería, a través de un grupo de investigación bajo su coordinación, varios proyectos a un concurso público convocado por el Ministerio de Presidencia para realizar diferentes estudios sobre "masonería, exilio y responsabilidades políticas".

En este sentido, ha detallado que se recibieron en torno a 63.000 euros para dos proyectos en los que participaron varias universidades andaluzas, de los que surgieron las publicaciones 'La masonería en Andalucía y la represión durante el Franquismo' y 'El botín de guerra en Andalucía', editados por Biblioteca Nueva, y 'Los andaluces en el exilio del 39', editado por el Centro de Estudios Andaluces.

"Se mandaron los informes y resultados correspondientes al Ministerio de la Presidencia", ha añadido Martínez, quien ha asegurado además que los trabajos fueron fiscalizados por el órgano académico y están respaldados por "grupos de investigación potentes", ya que los fondos no fueron concedido a él personalmente.

Con ello, ha insistido en el correcto empleo dado a las subvenciones. "No me he llevado ningún duro y va a tener que responder este ciudadano, que es un auténtico provocador, en los tribunales", ha añadido tras recordar que las convocatorias para acceder a las subvenciones se realizaron por concurso público y a ellas accedieron otros grupos de la universidad así como asociaciones memorialistas.

Martínez, quien ha ahondado en que la UAL dispone de todos los datos relativos a los proyectos, ha lamentado las palabras de Hernando, quien se ha mostrado, a su juicio, como un "auténtico ignorante" que "no tiene que ver con la vida universitaria ni con la investigación". "Tengo mucho respeto a todo el mundo, pero esto no lo voy a consentir", ha apostillado.

La reacción del catedrático llega después de que Hernando haya criticado la "estafa" y el "engaño" con el que, a su juicio, Martínez habría empleado fondos de un departamento que ha estado "al servicio económico de los intereses particulares" del director general, puesto que en este caso, dichos fondos "sirvieron no para recuperar la memoria de nadie" ni para "buscar a nadie no sé en qué cunetas" sino para que Martínez "se llevara el dinero".

El dirigente popular, quien ha afeado que el PSOE ubique al Martínez en puestos de salida para las próximas elecciones generales del 28 de abril de cara a ocupar un puesto en el Senado, ha insistido en que al tiempo que Martínez recibió una dotación para sus investigaciones como catedrático en la universidad, otros 137.000 euros "fueron a parar a la asociación organizada o que vicepresidía la madre de una anterior diputada del PSOE", Sonia Ferrer Tesoro.

En este sentido, ha aludido además a la condición de senadora que tuvo entre 1993 y 1996 la representante de la asociación para la recuperación de la memoria histórica 'Rocamar', cuya hija entró como diputada en las Cortes por primera vez en 2015. "El dinero, sea la causa que sea, no está para financiar chiringuitos de nadie", ha añadido Hernando.