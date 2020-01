La Fiscalía pide al TSJA que confirme condena a Ana Julia por asesinato alevoso

En este sentido, el Ministerio Público sostiene que la magistrada "ilustró" en determinados supuestos al jurado para hacer más comprensibles los hechos a "legos en derecho", y ha recalcado que no hubo "interpretación ilógica" o no racional de sus miembros.

Asimismo, la fiscal ha asegurado que no se han quebrantado "en ningún caso" los normas y garantías procesales y que plantear ahora una supuesta contaminación del jurado resulta "extemporáneo", dado que el resto de partes, en el momento procesal oportuno, acataron las instrucciones de la magistrada y no formularon protestas.

La fiscal también ha sostenido que no hubo ensañamiento, en contra de lo sostenido por el abogado de los padres, Francisco Torres, quien ha insistido en el error que supuso para el jurado, condicionado en su opinión por las instrucciones dadas por la magistrada Alejandra Dodero, al no tener en cuenta los informes médicos presentados por los peritos de esa parte.

Durante la vista abierta al publico, celebrada durante algo más de una hora en la Sala de lo Civil y Penal y a la que no han asistido la acusada ni los padres del menor, la fiscal Elena María Fernández ha ratificado su recurso en el que pedía la confirmación íntegra de la sentencia, a excepción de los dos delitos contra la integridad moral contra los padres.

El alto tribunal andaluz ha acogido la vista para estudiar los recursos de apelación e impugnación presentados por las acusaciones pública y particular y por la defensa de Quezada, quien por su parte ha argumentado que debería repetirse el juicio para que pueda ser enjuiciada por un tribunal profesional y no por un jurado popular.

La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirme la condena por asesinato con alevosía a Ana Julia Quezada por la muerte en febrero de 2018 de Gabriel Cruz, mientras que la acusación particular, que representa a los padres del niño, ha solicitado que además se tenga en cuenta que hubo ensañamiento.

Los padres de Gabriel pretenden "que se haga justicia"

El abogado Francisco Torres, que ejerce la acusación particular en nombre de los padres del niño Gabriel en la vista para estudiar los recursos contra la sentencia a Ana Julia Quezada, ha declarado este miércoles que sus representados solo quieren "que se haga justicia" y conocer cómo murió el menor.

"Realmente lo que quieren es que se haga justicia y saber, porque tienen todo su derecho, las circunstancias en que murió Gabriel", ha sostenido el letrado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que esta mañana ha acogido la vista por los recursos de apelación e impugnación presentados por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.

Torres ha reconocido que una posible repetición del juicio contra Quezada como se ha planteado podría "agudizar mucho el dolor" de los padres, por lo que confía en que el tribunal pueda entrar con su decisión en que hubo ensañamiento en el asesinato con alevosía por el que ya fue condenada.

Por su parte, el letrado de la defensa, Estaban Hernández, al ser preguntado a la salida de la vista sobre cómo se encuentra Ana Julia Quezada ha indicado que "francamente" no conoce a ningún preso que "esté a gusto en prisión".