Juanma Moreno llama a los almerienses a llenar las urnas de votos del PP el 23-J

“El 23J tenemos que llenar las urnas de votos del PP” para que Feijóo sea el presidente del gobierno y haya cambio tranquilo en España" y “tenemos que demostrarle a Sánchez que no estamos dispuestos a aceptar la última de sus tretas para seguir en el poder a cualquier precio”. Así de tajante lo ha pedido hoy desde Adra, en Almería, el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, tras recordar que “si estas elecciones hubiesen sido autonómicas estarían prohibidas, pero han convocado en la semana de más calor para que los andaluces no salgan a votar”.

Moreno ha vuelto a llamar la atención sobre las intenciones de Sánchez. “Ya han dicho que, si pierden, se presentarán y armarán una plataforma con 18 partidos radicales, de izquierda, independentistas, Bildu y ninguno gobierna para la mayoría”. “No podemos permitirnos perder otros cuatro años”, ha afirmado añadiendo que “Andalucía y Almería necesitan un futuro mejor”, pero señala que Sánchez no es de fiar.

Al hilo de eso, el presidente andaluz ha recordado que, después de tres reuniones con el presidente socialista sobre la necesidad urgente de que el Estado acometiera las infraestructuras hídricas urgentes en la comunidad, en cinco años el Gobierno de Sánchez no sólo no hay hecho ni una de sus obras, sino que además redujo un 11,5% el presupuesto de inversiones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Incluso, ha subrayado el recorte del trasvase Tajo-Segura que ha perjudicado a miles de agricultores y familias almerienses.

“Andalucía es como Alemania sin el gas, si se lo cortan toda su industria pesada se cae” ha explicado al tiempo que ha alertado de que “si el año que viene no llueve, y nadie puede garantizarlo –puntualiza-, el PIB de Andalucía caerá 7 puntos, casi tanto como cayó durante la pandemia, y perderemos 145.000 puestos de trabajo”. Además, ha aclarado que desde el Gobierno andaluz se ha hecho un esfuerzo extraordinario invertido 1.500 millones de euros en los últimos cuatro años en obras incluso que no eran de su competencia, que ahora mismo están movilizados otros 300 millones en inversiones hídricas dentro de los tres decretos de sequía, pero señala que “solos no podemos hacerlo”.

Por eso, Juanma Moreno ha incidido en que “no podemos dejar pasar la oportunidad del 23J, sólo tenemos una oportunidad para no perder el carro de las inversiones en agua y se llama Alberto Núñez Feijóo y es el PP”. El líder de los populares andaluces ha garantizado que tiene ya el apoyo del presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno para reivindicar juntos ante Europa, a partir de septiembre, el reconocimiento de “singularidad” de Andalucía como “región más seca y la que produce más y mejor calidad de alimentos para Europa, y nos tienen que ayudar para seguir produciendo”.

“Por cada euro que inviertan en política hídrica, vamos a devolver tres en capacidad, en producción, en energías limpias y en empleo”, Juanma Moreno

Moreno ha explicado que “por cada euro que inviertan en política hídrica, vamos a devolver tres en capacidad, en producción, en energías limpias y en empleo” y por eso está dispuesto a acudir a Bruselas a reclamar una reprogramación de los fondos europeos para que “se inviertan exclusivamente en obras de agua en toda Andalucía” y que se reconozca esa singularidad de sequía que el Gobierno de Sánchez y el PSOE han sido incapaces de ver durante estos cinco años.

“Ha sido como predicar en el diserto”, ha lamentado Moreno haciendo hincapié en que “los socialistas no saben de agua porque no se han acercado a un agricultor en la vida” y “ése es el problema de hacer políticas de despacho y no salir a la calle porque te da miedo”. “Es el problema de creerte por encima de los demás”, asegura, “y en política hay que estar pegadito a la gente, escuchar las críticas y los aplausos para saber y para poder acertar”.

Por todo ello, el presidente del PP de Andalucía ha insistido en que el domingo 23 de julio “hay que llenar las urnas de votos del PP” para que haya un cambio tranquilo y tener un presidente del Gobierno que sepa gobernar, “sereno, que nos devuelva a la normalidad que no enfrente a la sociedad entre buenos y malos, que no divida, que sume a España, que una a España, para seguir empujando y ese presidente sólo es Alberto Núñez Feijóo”.

Finalmente se ha referido a la sanidad en el municipio de Adra y ha anunciado que a partir del mes de agosto se van a cubrir las cuatro vacantes médicas que había en el centro de salud para todo el año, con el fin prestar una mejor atención sanitaria a todos los vecinos de Adra, un esfuerzo importante por parte de la Junta para mejorar la sanidad.