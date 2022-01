La Junta cifra en 4,3 días el tiempo de espera en los centros de salud de Almería y anuncia medidas para reducirlo

Una media de 4,3 días de espera para una consulta en los centros de salud de la provincia. Es la realidad actual, tal y como ha detallado el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, que ha anunciado asimismo medidas, ya en marcha, para reducir "muy pronto" esa espera a niveles prepandémicos.

Belmonte ha visitado, junto a la parlamentaria andaluza del PP en Almería, Rosalía Espinosa, el Centro de Atención Primaria de La Cañada en el que ha detallado que "se ha producido una inversión muy importante con más de 200.000 euros desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para su adecuación, ante la existencia de muchos defectos estructurales desde hace tiempo".

El delegado ha manifestado la preocupación desde la Administración autonómica y "el gran esfuerzo que está haciendo la Consejería en este caso con la contratación de cinco enfermeros para cubrir la elevada demanda de PCR, test de antígenos y de la vacunación que, recordemos estamos realizando en los centros de salud".

Juan de la Cruz Belmonte ha incidido en que "ante esta elevada presión de la variante Ómicron en Atención Primaria se demuestra el compromiso de Juanma Moreno en aplicar las medidas necesarias en planes de contingencia para poder reducir esas listas de espera".

Rosalía Espinosa, ha considerado "penoso", que el PSOE, "que no tiene ninguna credibilidad para hablar de sanidad, esté 'manoseando' a sus alcaldes para que agarren pancartas porque no se les da la atención sanitaria a los vecinos, cuando la realidad es que en estos municipios no existe ninguna demora".

"La fotografía de las urgencias de los hospitales de la provincia con las epidemias de gripe no se han dado con la del Covid"

La parlamentaria ha recordado que "en tres años tenemos más médicos, más enfermeros, más profesionales sanitarios, más camas en las UCI, más camas hospitalarias, menos listas de espera, y menos listas de espera en oncología". "Todo esto en en una pandemia y con una cepa como es Ómicron, muchísimo más contagiosa, con el aviso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el 60% de los europeos la habremos pasado dentro de un mes".

"Si tan preocupado está el Partido Socialista por la salud de los andaluces, lo que tiene que hacer es dejar de meter miedo y ayudar al Gobierno de Juanma Moreno a concienciar a la población para que se vacune porque es lo que hará que salgan las personas de la UCI y no se colapsen los hospitales".

"Las mismas personas que han dicho que no a inversiones millonarias en la provincia ahora nos piden que se ponga en marcha"

Espinosa ha señalado que "en Atención Primaria hay dos ejemplos muy importantes y es que: la fotografía de las urgencias de los hospitales de la provincia con las epidemias de gripe, no se han dado con la pandemia del Covid".

"Y es más, en los centros de salud las colas con las epidemias de gripe ahora mismo no se están dando tampoco". "Es cierto que se están dando problemas y hay algunos centros están saturados pero yo me hago una pregunta: ¿Qué pasaría si la Casa del Mar no estuviese abierta?".

La parlamentaria andaluza ha apuntado asimismo, que "la distancia entre un presupuesto de más de doce mil millones de euros para sanidad y un presupuesto en el que hay muchos problemas para prorrogarlo, que ralentiza las decisiones del Gobierno de Juanma Moreno, era de medio centímetro. Hubiese bastado con una abstención. Las mismas personas que han dicho que no a inversiones millonarias en la provincia, a subidas de las retribuciones del personal, a medidas para paliar las listas de espera, para salud mental, esas mismas personas que han votado que no, ahora nos piden que se ponga en marcha", ha concluido.