Unas 500 personas se manifiestan en la Vega de Acá de Almería para pedir un colegio y un instituto

Las familias de la Vega de Acá han salido a la calle para pedir a la Junta de Andalucía soluciones mientras que siguen esperando la construcción del colegio prometido en el año 2020. Una manifestación con un gran respaldo social, pues se han concentrado unas 500 personas, según fuentes policiales.

Encabezados por una pancarta con el lema "Cole e instituto en La Vega ya! partía la comitiva desde la puerta del CEIP Nueva Almería a las seis de la tarde en dirección a la calle Bizet, el lugar donde están los solares cedidos por el Ayuntamiento de Almería para la construcción de los dos nuevos centros.

Piden que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo acceda a estudiar la propuesta que hace dos semanas se registró con el consenso de todos los colectivos afectados: la instalación de aulas prefabricadas en uno de los solares destinados a la construcción de los centros educativos, de forma provisional, para solucionar la falta de plazas.

Sin embargo, lamentan que el delegado de Desarrollo Educativo, Francisco Alonso, se niegue a escuchar sus propuestas. "Ni nos han escuchado ni dado una respuesta, simplemente nos han citado para decirnos lo que ellos han decidido", asegura Cristina López Rueda, presidenta de la AMPA Vega de Acá.

La movilización no solo ha contado con el apoyo de la AMPA del CEIP Nueva Almería, sino que también ha sumado al AMPA Cortijo Grande del CEIP Virgen de Loreto, el AMPA Indasol del CEIP San Fernando, el AMPA Arcadia del CEIP Lope de Vega, el equipo docente del CEIP San Valentin, la plataforma de Afectados por la Falta de Plazas Escolares en la Vega de Acá (FAEVA), la Asociación de Vecinos La Goleta, la Asociación de Vecinos Nueva Almariya, la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de Educación Pública de Almería (FAPACE) y los sindicatos USTEA y ANPE.

López Rueda deja claro que la solución adoptada por la delegación de dotar al CEIP Nueva Almería de una nueva unidad no es la deseada por las familias. "Han hecho una chapuza. Nos ponen una unidad de 19 plazas en una sala de usos múltiples donde actualmente van los niños que no dan religión y los que tienen necesidades educativas especiales. Ahora pierden ese espacio", explica. Además, lamenta que "es una sala que no tiene baño, por lo que los niños de tres años van a tener que ir a otro edificio para usar los aseos de primaria".

Ante esta situación, todos los colectivos han acordado "una propuesta que nos beneficia a todos": unas aulas prefabricadas hasta que se construya el nuevo colegio, como máximo en un plazo de tres años. Es la que han planteado a la Delegación de Desarrollo Educativo.

Esta movilización se realiza justo cuando acaba de finalizar el periodo de escolarización, pero eso no los va a hacer desistir, según aseguran. "Vamos a seguir insistiendo y luchando para que los niños estén al menos en condiciones dignas", dice López Rueda a Diario de Almería.

Asimismo, quieren que la Consejería de Desarrollo Educativo se comprometa por escrito a fijar una fecha para la construcción del colegio. Para ello ya se han puesto en contacto con el Defensor del Menor.

El delegado en Almería asegura que el 90% tienen la elección escogida

El delegado de Desarrollo Educativo en Almería, Francisco Alonso, se mostraba sorprendido de que las familias de la Vega de Acá digan que no se les ha escuchado. Horas antes de la manifestación aseguraba ante los medios de comunicación que "se han producido varias reuniones con las familias y con la AMPA Nueva Andalucía. Estuvimos reunidos durante casi cinco horas y se dieron todo tipo de explicaciones".

Al respecto, añadía que "me extraña que me digan que no les atiendo y, de hecho, vamos a tener una nueva reunión que aún no está convocada, pero de la que ya se les informó por email".

No obstante, Alonso entiende la preocupación de las familias durante el proceso de escolarización, que califica como "uno de los más importantes del calendario". Asegura que "este proceso se ha seguido con rigor, seriedad y transparencia siguiendo la normativa. El 90% de las familias han sido ubicadas dentro de la primera opción que eligieron para la escolarización; el 6,3% las otras opciones y ha quedado un 3,7% que han tenido que ser ubicados de oficio".

Sobre la construcción de los dos centros educativos prometidos, el delegado almeriense sentencia que "los recursos públicos no son infinitos y las administraciones tenemos que velar para que haya un reparto justo, equitativo y ordenado". En este sentido añade que "me encantaría ofrecerles hacer un colegio o instituto nuevo, pero ahora mismo estamos haciendo centros de otros planes anteriores como el conservatorio de danza, el instituto de Huércal de Almería, que ya son realidades, o un colegio en Almerimar que está en marcha".