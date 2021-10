Manuel de la Fuente: "Esta vez, Almería tiene unos presupuestos viables y ejecutables"

Realmente, los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por valor de 326 millones de euros que el Gobierno acaba de destinar para la provincia de Almería son uno de los más altos de la democracia. Pero los partidos de la oposición han encontrado una vía fácil para la crítica. Y es la cantidad que se presupuestó en 2021. El doble (651 millones de euros).

"Son una estafa" o "un engaño" son alguna de las críticas vertidas por partidos como PP, Cs o incluso organizaciones como Asempal. El Gobierno solo ha encontrado un aliado en la provincia de Almería, la Cámara de Comercio, quien espera que con un presupuesto de este tipo, las promesas se cumplan y se ejecuten las cantidades.

Y en esa línea los ha defendido Manuel de la Fuente, el Subdelegado del Gobierno en la provincia de Almería. De la Fuente reconoce que los presupuestos del año pasado no se ajustaban a la realidad, pero no por la culpa del Gobierno, sino "por la herencia del Partido Popular" al diseñar unos plazos de llegada el AVE en 2023 que finalmente se demostraron imposible por todas las partes, incluso por las empresas.

"El año pasado se desarrolló en un presupuesto en el que había un compromiso que tenía como meta (en el AVE) una senda presupuestaría que tenia como meta el año 2023, algo que se demostró imposible. Heredamos lo que encontramos del ministro De la Serna (PP), con proyectos que no estaban ni en los cajones, otros que hubo que disolver, como el Lorca-Pulpí. Así que con la presión que teníamos de atrás se hizo un esfuerzo presupuestario. Y llegó el verano y las empresas dijeron que había que revisar sus contratos porque había problemas técnicos, era imposible que al hacer la proyección en el proyecto de obra se reflejaran todas las necesidades", explica De la Fuente, quien argumenta los motivos datos por los pesos pesados del partido: "Todo eso produjo una paralización. La realidad es que la evolución de las relaciones contractuales impidió avanzar. Ábalos ya anunció que tanto el Ministerio como ADIF habían reprogramado tiempo y presupuestos y que la línea de Alta Velocidad esté disponible en 2026. Ha habido que reprogramar lo previsto. La Secretaria de Estado de Infraestructuras dijo que había que concebir esta línea como única, hay que esperar a que terminen los proyectos de Murcia. Cinco tramos en cada zona. Hasta que no tengamos todas las plataformas completadas, no podremos pasar a la segunda fase.", explica.

De ahí que el Subdelegado del Gobierno en Almería encuentre motivos de sobra para creer en los PGE de este año, aún más con el nuevo plazo de la llegada del AVE Almería: "El año pasado, ADIF y el ministerio firmaron un convenio global de actuaciones, así que el dinero necesario para esa inversión está garantizado para elaborar el proyecto en el horizonte 2026". De la Fuente agrega que "es la primera vez que hay un horizonte definido. Es la primera vez que están programados todos los tramos. Todos ellos son fundamentales. Se puede jugar a ser ingenieros, pero es la primera vez que hay una programación clara, garantizada y ejecutable. No vale poner más dinero del que se va a ejecutar. El año que viene espero leer las valoraciones que se hagan".

Además, el subdelegado asegura que el ritmo en las obras del AVE se notará en breve: "Este fin de semana ha llegado bastante material de pilotaje y dentro de muy pronto se va a notar el ritmo de ejecución. En las próximas semanas va a venir la presidenta de ADIF para ser testigos de la llegada maquinaria a los tramos y en qué medida se han reactivado".

Por todo esto, Manuel de la Fuente entiende que la verdadera estafa está en el pasado: "He observado que los PGE generan respuestas diferentes, casi todas negativas, y debo de adelantar una cosa, a mi me sosprende... No se puede hablar de impresiones. Hay que hablar de datos objetivos... La mayor estafa de esta provincia fue cuando se tapiaron los túneles. Para tapar lo que supuso el trabajo del gobierno de Rajoy se pretende olvidar aquello y hablar de estafa. Pero los que estafaron son los que se callaron y aprobaron esos presupuestos en los que al final se tapiaron los túneles. No dijeron nada, no hubo ninguna dimisión".

Aun así, no solo de la Alta Velocidad vive el hombre, el subdelegado del Gobierno intenta dar una vuelta de tuerca a las críticas lanzadas por la oposición, puesto que tuvieron día y medio para hacerlo antes de pronunciarse el representante del gobierno: "Son unos presupuestos viables, ejecutables y que responden a las grandes infraestructuras que necesita la provincia. Quien hizo el mayor engaño de la historia en Almería no puede acusar de engaño".

Manuel de la Fuente también ha querido tirar de datos para defender sus cuentas. Explica que la provincia de Almería ocupa la posición 5 en cuanto al ránking total en el sector ferroviario por persona con 381 euros por habitante. "Cuando comparamos las inversiones en Andalucía, la media en Andalucía es 261 euros, y en Almería es de 467 euros. Almería es la provincia con más inversión de la comunidad. Me sorprenden las declaraciones hablando de estafa, de que se ríen de los almerienses... pero desde otra óptica, estos presupuestos tienen un importante valor para esta provincia". El subdelegado tiene claro el propósito de las cuentas actuales: "El Gobierno de España responde a los problemas endémicos de esta provincia y va a impulsar todas las infraestructuras vitales en los sectores estratégicos de la provincia. Sí que son los presupuestos que necesita la provincia para el año que viene. Estoy orgulloso de estos presupuestos porque conozco todas las realidades".

