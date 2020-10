La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha pedido este viernes "máxima responsabilidad" para la protección ante el COVID-19 puesto que "depende de la responsabilidad de todos y cada uno que podamos seguir manteniendo el pulso al virus", que este viernes ha dejado en Almería 230 nuevos casos de contagio, tres fallecidos y otras 128 recuperaciones.

"No permitamos que nos cierren, de nosotros dependerá", ha advertido la delegada ante situación de la provincia, que por el momento, se libra del cierre perimetral al igual que sus municipios a pesar del incremento de la presión hospitalaria, ya que son 70 las personas que se encuentran hospitalizadas actualmente, de las que 12 están en la UCI.

Sánchez Torregrosa se ha reunido este viernes con el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, así como con los gerentes de las áreas sanitarias y los responsables de los centros hospitalarios para evaluar la situación de la provincia. "En Almería no se ha cerrado ningún municipio, pero eso no quiere decir que no se cierre", ha recordado la delegada, quien ha apuntado que el cuidado de la salud también favorecerá la economía.

En el encuentro telemático la delegada de la Junta en Almería ha querido “agradecer enormemente el esfuerzo de todos los profesionales que conforman la sanidad en nuestra provincia durante los últimos siete meses marcados por el coronavirus”.

En la reunión han participado el director del Distrito Sanitario Norte, Teodoro Gómez Rodríguez, la directora del Distrito Sanitario Poniente, Emilia Martín, el director del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y del Hospital La Inmaculada, José Miguel Medina, el gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, y el gerente de la Agencia Sanitaria Hospital de Poniente, Pedro Acosta.

La incidencia sigue preocupando en el norte de la provincia

El conjunto de la provincia presenta una tasa de contagios de 313,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a la de 187,7 del pasado viernes derivada del considerable aumento de contagios en la última semana, con 1.156 nuevos positivos en la provincia.

No obstante, las tasas de los distritos sanitarios de Almería y Poniente se ubican por debajo de los 270 casos por cada 100.000 habitantes, de modo que la mayor concentración de contagios se da en la zona del Levante, con una tasa de 551,8 casos por cada 100.000 habitantes debido a los 828 positivos revelados en las últimas dos semanas.

En proporción, Bacares vuelve a ser la localidad más afectada por la COVID-19 debido al brote detectado en la residencia Santo Cristo del Bosque de Bacares, donde ya se ha registrado un fallecido y en donde se han declarado, hasta el momento, 17 contagios entre usuarios y otros siete entre los trabajadores. Esto hace que la tasa de la localidad, de 246 habitantes, se dispare a los 9.349,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Se encuentran también con una tasa por encima del millar de casos los municipios de Chirivel (2.038 casos por cada 100.000 habitantes), Los Gallardos (1.896,9), María (2.665,6), Vélez-Rubio (1.434) y Lubrín con 1.151 casos por cada 100.000 habitantes, que si bien pertenecer a la comarca del Levante Almeriense depende sanitariamente del Distrito de Almería por su lejanía al hospital de La Inmaculada.