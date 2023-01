Marta Pérez Perals: "El disco de vinilo llegó hace décadas para quedarse"

Hoy me he decidido a hacerle una entrevista a una persona que hace tiempo quería realizar, por ser la dueña de una tienda de música pionera en Almería, y porque la música me interesa mucho. ¿Qué sería la vida sin música? Nos hace llorar, reír, sentir, soñar... Marta Pérez Perals (Almería, 1972) es Técnica Superior en Fotografía por la Escuela de Arte de Almería (actual Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier de Almería). Como empresaria, es la propietaria de Discos Caverna, una tienda de discos de vinilo y CD que regenta desde octubre de 1995, mismo año en que terminó sus estudios de fotografía. Primero estuvo ocho años en la calle Alcalde Muñoz de Almería en un semisótano, medio bajo tierra, por eso el nombre de la Caverna y ahora lleva más de 19 años en un local en la calle Minero, número 14, en pleno centro de la ciudad. Su experiencia en el ámbito de la venta le dice que el disco de vinilo de música nunca desaparecerá, sino que seguirá existiendo y compartirá espacio con las nuevas tecnologías que aportan, fundamentalmente, economía y transferencia y almacenamiento de datos, pero no un estándar de calidad superior al que teníamos. Residente en Almería y amante de los animales, vive junto con su pareja, Sebastián Fuentes Conde, y un montón de mascotas (perros y gatos) que fueron abandonados y adoptados posteriormente por ambos. Marta, además de ser una mujer de carácter agradable y sonriente, y con una personalidad muy humana, también tiene una gran soltura para hablar, lo que me facilitó mucho la entrevista.

R. G. F.: Primero de todo, muchas gracias por dedicarme tu tiempo. ¿Cómo surgió la idea de fundar tu tienda?

Marta: Estudié fotografía en la Escuela de Arte de Almería y en el último curso, Asempal (Confederación Empresarial de la Provincia de Almería) nos dio una charla sobre creación de empresas, así que me planteé el abrir mi propio negocio como salida laboral. En un principio la tienda la montamos Sebas (mi pareja) y yo, y durante unos años estuvimos juntos en el establecimiento hasta que llegó la era digital y las ventas del formato físico sufrieron una gran caída, y es a partir de ahí cuando me quedé sola al frente de Discos Caverna.

R. G. F.: ¿Qué se puede encontrar en Discos Caverna?

Marta: En Discos Caverna puedes encontrar discos de vinilo, tanto nuevos como usados, discos compactos, y complementos como camisetas, pósteres, tazas, parches y chapas, entre otras cosas. Musicalmente la tienda está especializada en rock, blues, rhythm and blues, soul, pop, indie, punk y jazz.

Además, tenemos una sección dedicada a grupos y artistas almerienses. Nuestro establecimiento es un punto de venta físico donde todos los artistas que lo deseen pueden ofrecer sus trabajos musicales al público.

R. G. F.: ¿Es real el resurgir del disco de vinilo?

Marta: Sí, totalmente. Ante cualquier tendencia comercial siempre hay una contracorriente cultural, en este caso ante la masificación digital la cultura ha reaccionado revalorizando de nuevo el vinilo. Ante el consumo masivo volvemos al sonido analógico con sus riquezas de matices, con su calidad sonora y su atractivo formato físico, encabezado por unas preciosas portadas que hacen que el producto sea muy completo.

R. G. F.: Entonces no es una moda pasajera...

Marta: No es una moda pasajera. El disco de vinilo llegó hace muchas décadas para quedarse, ya que es un formato muy competente. Lo que sí es cierto es que, como cualquier otro producto comercial tiene sus remontes y caídas en las ventas.

R. G. F.: Y el formato CD, crees que va a desaparecer?

Marta: Yo creo que al igual que el vinilo, el CD tampoco va a desaparecer. El disco compacto (o Compact Disc) es un formato que el comprador sigue demandando. Y al igual que la industria discográfica en su día intentó retirar del mercado el formato físico del vinilo, ahora al ver que vuelve a ser solicitado, se vuelcan en fabricarlo y eso pasa igual con el Compact Disc, que aunque el mercado intenta sustituirlo por las plataformas digitales, aún sigue teniendo su consumidor. El formato físico nunca desaparecerá, porque al comprar un CD o un vinilo de música, el cliente está adquiriendo la obra del artista físicamente, tal y como éste lo ha creado, con su carátula, su diseño gráfico, fotografías, etcétera.

R. G. F.: ¿Vendes más vinilos o CD?

Marta: Actualmente vendo más vinilos que CD, pero hay amantes de los dos formatos musicales.

R. G. F.: ¿Cuál es el perfil de tu clientela habitual?

Marta: El perfil de mis clientes es muy amplio, desde gente muy joven que se siente atraído por el formato físico a melómanos y coleccionistas de música de toda la vida.

R. G. F.: Por cierto, ¿qué música te gusta?

Marta: A nivel personal, me gusta el rock and roll, punk, garaje, surf, sixties, power pop y la música psicodélica. Me pirro por la música rara. (Nos reímos).

R. G. F.: ¿Y cuáles son tus músicos o grupos musicales favoritos?

Marta: Mis cantantes y compositores o bandas de música favoritos son infinitos, desde Chuck Berry o Bob Dylan, hasta Ramones, The Who, The Cramps, The Beach Boys, The Clash, The Stooges, The Kinks, The Velvet Underground o The Rolling Stones.

R. G. F.: ¿Qué tal la escena musical en Almería?

Marta: En Almería afortunadamente tenemos una rica escena musical con un montón de grupos y artistas musicales interesantes dentro de sus estilos, que son de lo más variados; aunque sí que es cierto que carecen de cierta proyección y no lo tienen fácil para poder lanzar sus trabajos porque el mercado es muy exigente y complicado.

R. G. F.: ¿Y para terminar, cuáles son tus aficiones al margen del mundo de la música?

Marta: La fotografía, los animales y la naturaleza en general. A veces hago senderismo.