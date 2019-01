CSIF solicita a la dirección de Torrecárdenas toda la información sobre la futura residencia médica

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha solicitado formalmente, a través del registro del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, toda la información sobre la futura residencia médica que, el pasado 15 de enero, la Delegación de Salud anunció que se pondría en marcha, tras la denuncia del sindicato ante la situación de hacinamiento que sufren los Especialistas Internos Residentes, MIR, y que les obliga a dormir de cuatro en cuatro en los posibles descansos que se producen en las guardias de 24 horas.

De esta manera, CSIF no entiende como, siendo el sindicato mayoritario de los trabajadores de Torrecárdenas, no ha sido informado previamente de un proyecto tan ambicioso, importante y necesario que no solo afecta a los especialistas residentes, sino también a los facultativos especialistas que realizan guardias de 24 horas en el hospital.

Es por ello que el sector de Sanidad del sindicato, con su responsable provincial, Antonio Moreno a la cabeza, ha registrado una solicitud a la dirección del Hospital y a la Administración en la que exige que se informe del proyecto de ejecución de las nuevas instalaciones declaradas por la Delegación de Salud, así como el traslado de los planos de construcción y la correspondiente notificación formal del proyecto a la Junta de Personal de Torrecárdenas por parte de la Gerencia.

En este punto, el sindicato explica que, si según la Administración las habitaciones masificadas son una medida provisional, deberían haber puesto en conocimiento de los representantes de los trabajadores esta situación ya que se ven afectados más de un centenar de profesionales.

CSIF recuerda que la pasada semana denunciaba como los profesionales en formación descansaban durante las guardias de 24 horas en dormitorios con dos literas, es decir cuatro camas, cuando deberían hacerlo en habitaciones de una sola cama. El sindicato criticó esta medida permitida por la dirección del hospital resaltando que “es inadmisible que se masifiquen estas instalaciones y, peor aún, que estos profesionales no cuenten con las dormitorios adecuados, o lo que es lo mismo, habitaciones individuales, con pestillo, higiénicas y confortables”, manifestó Moreno.