El futuro del Mercado Central se ‘cocina’

El híbrido entre la cesta de calidad para llevar a casa y comprar unas gambas rojas y que te las preparen al instante para degustara allí mismo es la fórmula con la que mercados minoristas del país llevan años superando los embates de las grandes superficies. Un modelo, el de introducir un componente gastronómico mediante puestos de restauración, que vuelve a la cocina municipal como ingrediente esencial para garantizar la perdurabilidad del Mercado Central de Almería.

Es una de las sugerencias recogidas en el nuevo diagnóstico sobre la realidad de la Plaza encargado por el Ayuntamiento de Almería, donde se repite, otra vez, propuestas como el servicio centralizado de venta a domicilio, las compras online, las campañas de promoción y fidelización o el aparcamiento gratuito, implantadas en otros mercados desde hace décadas y más que sabidas por los propios comerciantes almerienses que, en líneas generales, reciben este nuevo estudio de la consultoría Auren con cierto escepticismo.

Un tercio de los vendedores, según indica la propia encuesta efectuada por la empresa, considera acertado este camino, seguido por mercados como el del San Miguel de Madrid, donde el recinto se ha convertido en un miniparque temático gastronómico y cultural sin perder la esencia de comercio minorista de calidad. No recelan los comerciantes locales de la idea, sino de la forma de llevarla a la práctica en la Plaza almeriense.

No hay duda de que la base, el propio edificio, es un tanto ya conseguido. Construido en 1897, el inmueble modernista de hierro, cristal y madera, luce desde 2012 rehabilitado, con un proyecto arquitectónico galardonado, con imagen de limpieza y bien refrigerado que deja atrás los malos olores de antaño, y con un potencial sin terminar de explotar como atractivo turístico.

No son pocos los que piensan que el momento idóneo de haber introducido ese componente hostelero hubiera sido en las propias obras de reforma. Y no solo comerciantes. Lo cree así Adriana Valverde del PSOE, mientras que portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, resucita del olvido el proyecto de cuatro plantas (inviable por peligrar el edificio), con parking propio y una de ellas, de 4.000 metros cuadrados, dedicada a cine y ocio, un plan “alternativo” a las dos plantas defendido, en 2008, por la asociación de comerciantes Pladeco al valorar el Mercado como la gran locomotora del centro, concepto que perdura y que queda también expuesto en el estudio de Auren. No en vano, el Mercado mueve cerca de 26.500 personas a la semana, algo más de 3.200 personas al día.

Radiografía del cliente La del Mercado es en su mayoría clientela habitual, que suele ir casi a diario a realizar sus compras. Vive cerca y va a pie. La edad media supera los 57 años y más del 70% es mujer. Compra en la Plaza por la calidad del producto y valora de igual modo el edificio, el orden y la limpieza del mismo. La peor puntuación se la llevan los precios.

Unas cifras que podrían multiplicarse con la introducción de nuevos atractivos como el gastronómico. Pero su implantación requiere de más sacrificios en un panorama que, hoy por hoy, parece difícil de conseguir.El primero fue abandonar el edificio para dejar paso a las obras. De los 150 comerciantes que en 2009 salieron de la Plaza por la reforma, regresaron 86, ya con el espíritu cooperativo dinamitado –la asociación que los unía desaparece–, con nuevas inversiones, tasas más altas y una clientela fiel desaparecida, ahora en proceso de recuperación. El segundo fue la apertura, de lunes a viernes, por las tardes, no considerada positiva por el 91% de los vendedores.

En la actualidad hay 89 puestos y, como apunta la consultoría, están sobredimensionados. Algunos con más de 20 metros cuadrados con mostradores difíciles de llenar. Son los módulos que los propios vendedores pidieron, un error para muchos. “La sección de pescado está sobredimensionada, con puestos que exceden tanto en número como en superficie”, dice el estudio, que desaconseja la petición de subir parte de estos negocios a la planta principal”.

Radiografía del vendedor La edad media alcanza los 51 años y el 65% es hombre. El 48% de los comerciantes opina que la situación del Mercado es mejorable, el 45% cree que es mala, y solo un 7,5% considera que la Plaza se encuentra en una “buena situación”. El 96% no pertenece a ninguna asociación de comercio y el 20% rechaza la creación de una propia del Mercado. El 70% tiene datáfono, el 22% se promociona en redes sociales y el 8% dispone de página web, pero ninguno ofrece compras online. 27 puestos acumulan deudas por la tasa de actividad que, en su conjunto, ascienden a 254.000 euros, contabilizados desde noviembre de 2012 a diciembre de 2018.

Echando mano de la filosofía de que las debilidades pueden transformarse en fortalezas, la consultora ve una oportunidad en esta inadecuada distribución, aprovechando también los diez puestos inactivos –seis de pescado– y aquellos que acumulan impagos por parte de sus concesionarios. Invita al Ayuntamiento a su rescate y a redistribuir puestos la planta superior al sótano para facilitar al cliente la cesta completa y, de paso, abrir espacio a la hostelería. Pero la frase, en un comercio con alma dividida, ha sido esta semana un “me parece bien, pero que se mueva otro”. Hay trabajo previo por delante, y mucho, para organizar a los comerciantes como colectivo. Una pauta que los expertos de Auren remachan a lo largo de su diagnóstico.