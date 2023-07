Los candidato del PP recuerdan a los almerienses como votar por correo

Los candidatos del Partido Popular de Almería, han pedido hoy a los almerienses que el próximo 23-J no vayan a estar en Almería y por tanto no puedan acudir a su colegio electoral, que voten por correo para lograr el cambio que aseguran que necesita España.

“Pedro Sánchez no quiere que vayamos a votar, por eso ha convocado unas elecciones en una fecha en la que más de tres millones de españoles se han desplazado de su municipio para disfrutar de vacaciones, y desde aquí, desde la puerta de una oficina de Correos animamos a todos aquellos que vayan a estar fuera a que voten y que nadie decida por ellos”, han afirmado.

Sánchez Torregrosa, candidata al congreso, ha explicado que hasta el próximo 13 de julio se puede solicitar y rellenar los impresos para depositarlos en una oficina de Correos con el DNI, carné de conducir o pasaporte. Otra posibilidad que se ha habilitado para estas elecciones es solicitar el voto en www.correos.es para lo que es necesario el certificado digital o DNI electrónico.

“Cada voto cuenta, no podemos dejar que nadie decida por nosotros y es muy importante ir a votar para que el cambio se produzca en España de la mano de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular”, ha explicado. Tras recordar que una vez que se solicita el voto por correo, ya no se podrá votar presencialmente en la mesa, la candidata del PP ha vuelto a insistir en que lo que Pedro Sánchez pretende con esta convocatoria de elecciones en pleno mes de julio es “que los almerienses y españoles no acudan a votar”.

La candidata del PP ha trasladado que durante estas semanas ha mantenido conversaciones con trabajadores de Correos que se encuentran “desbordados ante esta situación inédita” y por ello ha exigido al Gobierno de Sánchez “todas la medidas necesarias para que haya normalidad democrática y que todos los almerienses que quieran votar por correo lo puedan hacer”.