El PP señala que el Gobierno del cambio ha acabado con el déficit estructural de médicos en Atención Primaria

El parlamentario andaluz del Partido Popular (PP) de Almería Ramón Herrera ha pedido a los socialistas de Olula del Río que dejen a un lado la “demagogia” tras la muerte de un vecino de la localidad en el centro de salud, y les ha recordado que desde que el PP llegó a la Junta de Andalucía hace un año “en la sanidad almeriense han cambiado muchas cosas a mejor y se está trabajando para dar el servicio que todos los almerienses se merecen”.

Herrera ha señalado que actualmente el centro de salud de Olula del Río cuenta con la dotación de profesionales sanitarios necesaria y no hay ningún problema de falta de médicos, no obstante, manifiesta que desde la Junta van a trabajar para que esta situación no se vuelva a repetir.

Concretamente el parlamentario del PP ha explicado que en el centro de salud de esta localidad hay cuatro médicos, más un pediatra y un dispositivo de apoyo; cuatro enfermeros, más un dispositivo de apoyo y un enfermero gestor de casos de la Unidad de Gestión Clínica; una matrona compartida con el centro de salud de Albox; un fisioterapeuta; un técnico de rayos; dos auxiliares de enfermería; un odontólogo; un farmacéutico; un veterinario; dos auxiliares administrativos, uno compartido con Macael; un celador de mañanas y cinco celadores conductores. Además, al ser Punto de Urgencias cuenta con un equipo Médico-Enfermera-Celador conductor-Técnico ambulancias dotado de ambulancia.

Ramón Herrera ha señalado además que estamos hablando de una comarca, la del Mármol, que es la única zona básica en toda Andalucía con dos puntos de urgencias a 3,3 kilómetros de distancia entre ellos (Macael y Olula del Río), y que el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería es una de las más grandes de Andalucía, y con más dispersión geográfica.

El diputado del PP ha recordado al PSOE de Olula del Río que lo único que han hecho tanto el Delegado de Salud de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, como el Consejero de Salud, Jesús Aguirre, durante este tiempo ha sido “trabajar, trabajar y trabajar con el único fin de mejorar un sistema sanitario provincial que se encontraba colapsado”.

“Han sido muchas las horas diarias que los dirigentes del PP en materia sanitaria han dedicado para dar un impulso a la sanidad de nuestra provincia, una sanidad que se encontraba en la UCI y que gracias al esfuerzo que se ha hecho hoy se encuentra en una situación mucho mejor que hace un año”, ha manifestado.

En este sentido, Ramón Herrera ha recordado que el PP se encontró un importante déficit estructural de plantilla de médicos en Atención Primaria, y que hoy en día la plantilla está cubierta gracias a la incorporación de 21 médicos más. Además, la situación del Hospital de la Inmaculada en Huércal-Overa también ha mejorado notablemente tras la incorporación de dos médicos en urgencias, un médico del trabajo, un médico rehabilitador, una dermatóloga, una internista, un ginecólogo y próximamente en el mes de febrero se incorporarán una cardióloga y un cirujano.

“Es cierto que aún queda mucho camino por recorrer pero lo que no puede hacer el PSOE es culpar al Gobierno andaluz de la muerte de un vecino cuando desde el primer momento en el que el PP llegó a la Junta se ha estado trabajando para taponar la gran herida que el Partido Socialista dejó en la sanidad almeriense”, ha concluido.