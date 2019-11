Patricia Ramírez: "El ensañamiento posibilita el máximo de años si se deroga la prisión permanente revisable"

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, por cuyo asesinato ha sido condenada a prisión permanente revisable la expareja sentimental del padre, Ana Julia Quezada, ha señalado que su abogado ha recurrido el fallo porque si se tiene en cuenta el ensañamiento será posible que esta cumpla la "condena completa" en caso de derogarse esta pena.

Así lo ha trasladado la progenitora en un grupo de WhatsApp creado por la familia de Gabriel para informar a los medios de comunicación, en el que se ha referido a la rueda de prensa ofrecida ayer por su letrado, Francisco Torres, en la que, ha dicho, "se explicó que la agravante de ensañamiento, en caso de que fuese derogada la prisión permanente revisable, posibilita el máximo de años o que cumpla la condena completa".

"Tal como se explicó en la rueda de prensa, la motivación de la acusación es que cumpla la condena completa y se haga justicia con la muerte de Gabriel, tal como sucedió", ha manifestado Ramírez.

La propia madre ha compartido en este grupo un enlace al documento completo de la impugnación de la acusación particular, así como de la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería.

"Os rogamos, en lo referido a las pruebas forenses de Gabriel, sean sensibles con su tratamiento y memoria", ha indicado a los periodistas que forman parte del grupo, añadiendo que "no ha sido nunca el objeto de la acusación particular no dar la información. Solo se ha pedido prudencia y un tratamiento adecuado de la misma".