Pikachu, un gato que se cayó de un tercer piso en Almería, necesita ayuda para operarse

Pikachu necesita ayuda. Se trata de un gatito romano de apenas un año de edad que sufrió un grave accidente la madrugada del domingo al lunes, en el barrio de Los Molinos, en Almería. El felino cayó desde un tercer piso y se fracturó las dos patas traseras, por lo que necesita una operación de manera urgente. Pero sus dueños no pueden hacerse cargo de los 2.000 euros que supone la intervención quirúrgica. Puedes donar aquí.

A propuesta del veterinario, Lucian Gabriel Bucur, el dueño de Pikachu, ha abierto una campaña de donativos en la web Gofundme para recaudar dinero y poder operar al gato. "En casa solo vivimos mi madre y yo; ella limpia casas y yo estoy sin trabajo", explica este joven de 24 años. Necesitan 1.800 euros para la cirugía de las fractura de tibia bilateral con la colocación de una placa de osteosíntesis. Además, ya han tenido que pedir dinero para pagar los 370 euros que costó la visita al veterinario de urgencias.

El domingo de madrugada, cuando Lucian Gabriel volvió a casa, en la calle San Antonio de Los Molinos, le extrañó no ser recibido por su gato, como es habitual. Lo llamó y buscó por todas partes, pero no había rastro de él. Tampoco estaba en la terraza del ático donde viven, donde suele quedarse Pikachu por las noches para tener más libertad.

"Me asomé por el muro de la terraza y abajo, en la calle, vi que había dos gatos mirando debajo de un coche, así que algo me dijo que Pikachu podría estar debajo", explica Lucian Gabriel con la voz emocionada. Bajó corriendo y, efectivamente, bajo el coche estaba su gato. "En cuando me vio soltó un maullido que me dio muchísimo sentimiento", cuenta.

No sabe si las heridas las provocaron la caída desde un tercer piso o si algún coche pudo atropellarlo después. De inmediato lo llevaron a un veterinario de urgencia y confirmo la fractura de las dos patas traseras, una de ellas con herida abierta. "Tiene un huesecillo salido y eso requiere operarlo rápido, porque si no se puede crear un callo", explica Lucian.

Por el momento la campaña de recaudación ha logrado solo 80 euros de donativos, gracias a 12 personas que altruistamente han donado su dinero para operar a Pikachu. Pero falta mucho para llegar a los 2.000 euros necesarios. "El lunes tenemos una nueva revisión con el veterinario, nos ha dicho que no podemos demorar mucho la cirugía", cuenta Lucian sin evitar emocionarse.

Ahora mismo Pikachu lleva unas férulas en las patas pero y una campana protectora para no lamerse las heridas. "Se le nota muy triste, supongo que por el dolor; le tenemos que dar la comida y el agua con jeringuilla", cuenta su dueño.

Pikachu es mucho más que una mascota para Lucian Gabriel y su madre. Una amiga se lo dio hace menos de un año, cuando su gata dio a luz. "Está siempre conmigo y es un gato muy bueno y cariñoso. El mismo veterinario me lo dijo, que no podía proponer que lo sacrificásemos", explica con las lágrimas en los ojos. Para él fue un momento muy duro recoger a su gato de la calle con las dos patas fracturadas y, ahora, lo único que quiere es poder operarlo. Para ello necesitan ayudan. Quizás la solidaridad logre que esta historia tenga un final feliz.