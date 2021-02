La Policía Local impone 154 denuncias por vulnerar la normativa COVID en la última semana

La Policía Local de Almería ha impuesto en la semana del 25 al 31 de enero un total de 154 denuncias, seis más que la semana anterior, por no respetar las medidas decretadas por Gobierno y Junta de Andalucía para contener y evitar la propagación del COVID-19.

El mayor número de sanciones en esta última semana ha sido por no llevar mascarilla, con 73 frente a las 39 de la semana pasada; 37 han sido por saltarse el toque de queda (las mismas que la semana anterior) y 28 por no respetar el cierre perimetral (frente a las 54 de la semana anterior). A ellas se suman 11 por superar el límite de cuatro personas reunidas y 4 a establecimientos hosteleros por abrir sus puertas estando prohibida la apertura de la actividad no esencial al encontrarse la capital en Nivel 4 Grado 2 de alerta sanitaria.

Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Policía Local se insiste en la responsabilidad de cada uno como la mejor medida para luchar contra el coronavirus, por lo que se apela, una vez más, al sentido común para hacer frente a esta tercera ola de la enfermedad. Luchar contra el COVID-19 es tarea de todos.