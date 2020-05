En el tema han colaborado también Loli Cruz y Alatiel , las maestras de los pequeños que aparecen en un videoclip sin ánimo de lucro: “Si se obtuvieran beneficios por las reproducciones de Youtube o por poner publicidad en esa plataforma intentaríamos dárselo a alguna asociación de niños, pero no me he planteado esa situación. La gran mayoría de músicos que han participado son profesionales, sale el guitarrista de Eskorzo y el clarinetista también es profesional y lo han hecho por los críos, por mis hijos y sus compañeros” , cuenta Tapia.

Una letra pegadiza que alegra a los pequeños

Os vamos a contar la receta, la receta para ganar, y que el coronavirus, no nos llegue a contagiar. Tenemos que quedarnos en casa, muchos días sin salir, lavarnos bien las manos, ¡¡sin parar de sonreír!! (estribillo) Pon jabón, pon pon; pon jabón, pon pon; pon jabón para lavar, pon pon; pon jabón, pon pon, pon jabón, pon pon, con el codo a saludar, pon pon; pon jabón, pon pon, pon jabón, pon pon. En casa estaré, sin olvidarme de leer. Han suspendidos las clases, ya no puedo ir a jugar, los parques están cerrados y la bici ‘aparcá’, me levanto muy temprano, el día he de aprovechar. Soy como Masha con Oso, llevo locos a mis Papás. (estribillo) Pon jabón, pon pon; pon jabón, pon pon; pon jabón para lavar, pon pon; pon jabón, pon pon; pon jabón, pon pon, con el codo a saludar, pon pon; pon jabón, pon pon; pon jabón, pon pon. En casa me estaré y el arcoiris pintaré. Mis papis están sonriendo porque han viso algún whatsapp, pero ponen las noticias y se vuelven a desinflar. Estamos todos unidos, es una lucha global. ¡¡Yo me quedo en casa, en mi fuerte no entrará!! (estribillo) Pon jabón, pon pon; pon jabón, pon pon; pon jabón para lavar, pon pon; pon jabón, pon pon; pon jabón, pon pon, con el codo a saludar, pon pon; pon jabón, pon pon; pon jabón, pon pon; en casa me estaré, sin parar de aprender.