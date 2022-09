Primer día de vacaciones, un día de playa desigual

MAÑANA era nuestro primer día de vacaciones, nos vamos a dormir, planeando a que playa ir al día siguiente.... pero al despertar, “algo en la cabecita de mi pequeña” nos ha cambiado nuestros planes, nos encontramos en una parada de tren, obligados a subir a él, obligados a realizar un viaje que no teníamos planeado hacer, sin apenas equipaje y que jamás hubiéramos pensado emprender. Comienza un trayecto lleno de túneles oscuros y fríos, curvas incomprensibles, sentimientos indeseados y un pánico aterrador recorriendo nuestro cuerpo, por miedo a un final involuntario. Durante el viaje he tenido conversaciones conmigo mismo sin salir de mí cuerpo, he transformado mentiras para que ella al llorar se riera, para que no sintiera el miedo que a mí me estaba destrozando el entendimiento, pensando en todo momento que con sus pasos iban los míos, dibujándole el camino que juntos teníamos que seguir.

Milagrosamente comenzamos a cambiar de vía, el sol del alba se adentra por la ventana, y no es un simple día más, comienzan a subir al tren seres que serán significativos en nuestro desafiante viaje.

Agradecimiento infinito por subir a nuestro vagón, al Dr. José Masegosa y a su mágico equipo de Neurocirugía del Hospital Materno-Infantil del Hospital Torrecárdenas, especial mención a nuestro Gran Amigo el Dr. Antonio Huete Curro Huete Allut por su profesionalidad, entrega y dedicación, manteniendo su mano sobre nuestro hombro en todo momento. A nuestra “Amiga” en común, por su magia y afección, a las pediatras, a su pediatra oncológica, la Dr. M José Granados Prieto, verte fue un de respiro de fuerza a lo que nos venía, a los/las enfermeros/as y celadoras, tanto de UCI como de planta de oncología, que nos han tratado con especial cariño, siempre sacándonos una sonrisa y mil palabras de ánimo, jugando con nosotros sin esperar nada a cambio (Maribel, Carmen, Juani, Rocio, Loly, José, Ángela... perdonadme que no os nombre a todos/as). A su fisio, Antonio Guzmán, que le encantaba diariamente hacer ejercicios con él.

Del Hospital La Inmaculada de H-O, al Dr. José Luis Granero, sabemos que para ti no fue fácil exponernos que teníamos que comenzar este duro viaje y como no, a Yolanda Gómez Mulero, tú que fuiste la primera en darnos tu mano para no volver a tropezar en los mismos escalones...

Gente como todos ellos/as son los pilares sobre los que se sustenta nuestra sanidad.

No olvidar también a los chicos/as del control de accesos que tantas veces nos veían bajar a tomar aire... aire que nosotros contaminábamos con un poco de nicotina extraída de un paquete arrugado del fondo del bolsillo.

Gracias de todo corazón a la Asociación Argar, a la Fundación Juegaterapia.org y a todos/as los voluntarios/as por hacer que los días allí sean días llenos de colores.

A nuestros pequeños vecinos de la quinta planta, Alejandro, Guillermo, Manuel, Paco, Daniela, Victoria... que inocentemente luchan con fuerza contra “el dragón” y que estoy seguro que todos ellos, al igual que María también ganarán la batalla: ¡¡¡Luchad Guerreros!!!

Y como no, un millón de gracias a todos nuestros familiares y amigos, por sentirnos rodeados de gente que nos quiere, que os habéis volcado ofreciéndonos vuestro cariño y apego, que nos habéis tenido en vuestro pensamiento y que día a día nos trasmitíais FE y total positividad… mirando todos juntos en el mismo sentido.

...Suena el silbato del tren, comienza a parar, ya es hora de bajar, llegamos al final de este temeroso recorrido que nos ha hecho más fuertes interiormente y nos hace entrar en reflexión sobre el verdadero valor de las cosas...

...al bajar, por fin vemos la playa, con algunos días de retraso, pero el mar está en calma, es hora de darnos un chapuzón y refrescarnos, es hora de un poco de quietud y paz... ahora tenemos todo el tiempo del mundo...