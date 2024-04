“Queremos revitalizar la Asociación de Mujeres Santa Bárbara”

Su marido es teniente coronel del Grupo de Artillería de La Legión. Tras unos años en Almería desde 2004, regresó en 2002 y, con su proverbial simpatía, dinamismo y optimismo se propuso reflotar la adormilada Asociación de Muje-res de Militares que preside. Dicho y hecho. El próximo sabado hay comida de hermandad.

–Eso se llama ‘llegar y besar el santo’: en poco más de un año, presidenta de la Asocación.

–¡Ja, ja, ja! Bueno, la Asociación de Mujeres de Militares Santa Bárbara (patrona de Artillería) tradicionalmente ha tenido como presidenta a la mujer de la más alta autoridad militar de la ciudad. En esta segunda etapa que pasamos en Almería, mi marido vino de Teniente Coronel del Grupo de Artillería; de ahí que me correspondiera a mí la presidencia de la Asociación.

"Los fines de la Asociación son venerar a la Patrolna y apoyar a familias de militares que lo necesiten”

–Además, llegasteis en un año muy especial...

–Mucho, pues se celebraba el 500 aniversario del patronazgo de Santa Bárbara sobre el grupo de Artillería. De ahí que se realizaran una serie de actos en toda España a los que Almería se sumó.

–A raíz de ello, la Asociación tomó un nuevo rumbo.

– Así es, ya que la de Almería estaba un tanto adormilada y había que revitalizarla. La anterior presidenta, Laura, cesaba por traslado su marido y me hizo la entrega de los papeles y documentos de la Asociación.

–Entre ellos, un teléfono de mucha... alcurnia.

– ¡Ja, ja, ja! Me dio varios teléfono, entre ellos, el de Paz. Yo creía que sería la presidenta de otra provincia; la llamé y, cuando llevábamos un rato hablando, me dijo que era ¡la presidenta Nacional! Me puse hasta nerviosa. No pensaba yo pinchar tan alto.

–Y formaste tu Directiva...

– Bueno, a día de hoy somos 30 los componentes de la Asociación. Ya no es necesario ser esposa de militar; pueden serlo también los familiares de primer grado. Mi Directiva la forman: Cándida Torrecillas, vicepresidenta; Ana Ma rín, secretaria; e Inma Rodríguez tesorera, más algunas vocalías no concretadas aún. Llevamos desde el pasado mes de noviembre en los cargos directivos.

–Las reuniones, supongo que en una cafetería ante una merienda.

–¡Ja, ja, ja! Las tenemos el día 4 de cada mes (el 4 de diciembre es la festividad de Santa Bárbara) en una sala de la Residencia Militar. Pero sí, ahora que lo dices, habrá que salir y hacerlas de vez en cuando en una cafetería o un bar tomando unas cervezas.

"El próximo sábado día 20 tendremos una comida de hermandad para dar a conocer la nueva Junta Directiva”

–Empezasteis vuestro ‘mandato’ con un acto religioso.

–Si, fue una misa en la Catedral con motivo de los 500 años de Santa Barbara como patrona de Artillería, el 4 de diciembre.

–Y seguís con una comida benéfica... muy solicitada.

–Mira, será el próximo sábado día 20 en la Residencia Militar y ya tenemos casi un centenar de reservas; y queda aún una semana. El dinero recaudado se destinará a Becas a caballeros legionarios que tengan necesidad de ellas. Normalmente es a cuestión de estudios o desplazamientos. Es la principal dedicación de los fondos de la Asociación.

–Dinos otros fines...

–Fundamentalmente ayudar a familias de militares. Ten en cuenta que el colectivo sufre muchos traslados y, cuando llega una familia nueva a una ciudad, hay que ayudarles a buscar casa, colegio para los niños, darles acogida en el grupo... También hay militares que quieren ampliar estudios y han de desplazarse con los gastos que ello genera.

–Bueno, pues quedamos en manos de una segoviana...

–¡Ja, ja, ja! Si, nací en Segovia, estudié Diseño de Interiores en Madrid e Ingeniería Técnica en Burgos. En 2004 trasladaron a mi marido a Almería y yo me vine tamb ién.Aquí nacieron mis tres hijas,Carmen, Lucía e Isabel.Tras otro traslado, regresamos en 2022 y yo seguí con mi trabajo en Prehorquisa, eso sí, a distancia.