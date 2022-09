La Rambla se convierte en una puerta al Lejano Oeste, pero sin trenes

Si han madrugado (y si no también), habrán visto que parte de la Rambla de Almería se ha trasladado al lejano oeste, no al que simula serlo aquí al lado, sino al de la frontera dura marcada a hierro en mitad de los Estados Unidos. Eran tiempos difíciles, pero también lo son en materia ferroviaria para Almería.

'Welcome to Almería, tierra lejana olvidada por el ferrocarril' reza en la parte más alta de una especie de puerta de entrada que recuerda a la de Parque Jurásico, aunque lo cierto es que la conexión ferroviaria funcionaba mejor en la película de Steven Spielberg que en la propia Almería. Al menos, allí, tenían una especie de tranvía.

Esta especie de puerta, que se eleva varios metros y en cuya parte inferior tiene varias piezas de alpaca, estará situada junto al obelisco y la noria de la parte baja de La Rambla durante las dos próximas semanas. Establecer una relación entre este monumento y la ausencia de ferrocarril en Almería es sencilla y retratada en numerosas ocasiones previamente a la creación de esta puerta. Almería está lejos de todo, tan lejos como el antiguo y lejano oeste.

"Hemos decidido realizar una serie de acciones territorializadas, como la que tenemos a nuestras espaldas. Lo hicimos en la región de Murcia, con una gran lona, y en Almería nos hemos desplazado al Lejano Oeste, por esa inexistencia del ferrocarril que es muy propia de Almería. En la Comunidad Valenciana hemos hecho cosas con mupis y en Cataluña haremos una acción que anunciaremos en breve", explica Diego Lorente, director general de la Asociación Valenciana de Empresarios.

El empresario valenciano manifiesta que "el movimiento #QuieroCorredor nace de la sociedad civil para llamar la atención sobre una situación que es catastrófica, que es que no tengamos el Corredor Mediterráneo, que es la infraestructura más importante de nuestro país, para dos cuestiones fundamentales de la economía como son el turismo, la movilidad de de las personas y las exportaciones relacionadas con el mundo de la industria".

De la misma forma, Lorente apostilla que este "es un movimiento que no va contra ningún otro corredor. Lo que pretende es completar una España que se ha diseñado de estructura radial con una circular, porque creemos que cuanto más conectados estemos, más oportunidades tendremos".

Lorente entiende que ya existe un mosqueo generalizado: "Todo lo que trasciende al Corredor Mediterráneo tiene que ver con que la sociedad civil se ha hartado de promesas y retrasos y se ha puesto manos a la obra. Y yo creo que eso es lo que estamos intentando con las distintas acciones territoriales en el arco mediterráneo".

Por su parte, Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, añade que "debemos reivindicar todos juntos una infraestructura que es fundamental no solo para esta zona, lo es también para el desarrollo de España. Vertebrar la estructura ferroviaria de una manera correcta y ordenada es una garantía de progreso. Y lo es, sobre todo, en territorios como el de Almería, cuya principal actividad es la exportación de frutas y verduras, de hortalizas, del mármol, la importación de turistas".

Además, Pacheco sostiene que "Almería hoy cuenta con un hándicap importante a la hora de competir con otros territorios. Por eso creo que la unión de administraciones públicas, de empresarios y de la sociedad civil en su conjunto es siempre el camino. No estamos aquí para alcanzar más razón, porque la razón la tenemos, es un acto de justicia, estamos aquí para que nuestra voz se alce aún más fuerte en una reivindicación que esperemos llegue donde tenga que llegar para que se cumplan los plazos previstos, para que se liciten las obras que están comprometidas y para que la llegada del AVE a esta parte de Andalucía en un modelo pactado de forma soterrada sea una realidad lo antes posible".

Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Almería, añade que "debemos agradecer a los señores de #QuieroCorredor el haber llegado al lejano oeste para apoyarnos. Están involucrados con este proyecto tan importante para Almería y en ningún momento nos han dejado solos. Vamos a seguir reclamando la llegada del AVE a Almería con cualquier iniciativa que consideremos vital y singular, como la que hoy está expuesta en la Rambla".

En la misma línea se sitúa el empresario almeriense Francisco Cosentino, quien insiste en que "como almeriense tengo que agradecerle a los empresarios de Valencia la fuerza que nos están dando para luchar por una infraestructura tan importante para Almería. Creo que debemos apoyarlos por su bien y por el nuestro".

Soterramiento

En cuanto al soterramiento del tren en la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco recuerda que "llevamos inmersos en una negociación a tres partes desde hace mucho tiempo. Primero para alcanzar un modelo consensuado de soterramiento en la ciudad, había que solventar el primer escollo, que es decidir cómo va a llegar el AVE a Almería. Afortunadamente, después de mucha negociación se llegó a un acuerdo".

Ahora queda solventar el modelo de financiación, "Yo lo que puedo adelantar es que el compromiso de Andalucía con las infraestructuras ferroviarias es inquebrantable. El Ayuntamiento de Almería comprometió el adelanto de todos los recursos que fueron necesarios para acometer esa obra y me consta que en los próximos días se van a suceder las reuniones para que esa obra sea una realidad", explica.

¿Cómo va la infraestructura?

Diego Lorente explica que esto será objeto del acto empresarial de noviembre, pero considera que Almería está en el sitio más dramático. "La conexión entre Murcia y Andalucía va muy retrasada. Se está hablando de que en 2026 estará conectada desde Almería hacia arriba, al ritmo que van las obras, nosotros tenemos dudas. Pero bueno, esperemos que así sea".

Aunque hay algo que duele más. "La desconexión de Almería con Granada nos preocupa muchísimo. Se está hablando de que hasta que no llegue hasta Almería el ferrocarril, no va a hacerse lo que queda hasta abajo. Por no decir nada sobre la conexión a Algeciras", describe, argumentando que "hacia el Norte, aunque van más avanzadas las obras, tenemos el gran cuello de botella que es el túnel pasante de Valencia. No queremos tener el nuevo semáforo de Europa".