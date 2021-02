¿Quién es el Sr. X que quitó una multa a una de las menores prostituidas en Almería?

El 22 de abril del año pasado la Guardia Civil sorprendió a una de las menores presuntamente prostituidas por una joven de 20 años en un vehículo junto a uno de sus clientes. Estaba prestando uno de los “servicios” que ofrecía la supuesta red en el interior de este turismo en un merendero del Bajo Andarax.

Fueron identificados por saltarse la cuarentena decretada para luchar contra la Covid-19. Pero sólo el adulto fue propuesto para sanción. ¿Por qué? Pues de acuerdo al sumario del caso ‘Terciaria’, debido a la mediación de un misterio ‘Señor X’ que habría propiciado que la adolescente no fuese multada.

Según el testimonio de varias víctimas, la menor en cuestión pidió a la supuesta proxeneta que contactase con un “cliente” de otra de las víctimas, que según ésta era agente de un cuerpo policial. Así lo hizo, escribiendo por Skype a dicha persona. Una conversación que aparece recogida en el sumario y en la que el ‘Señor X’ pregunta si la menor iba sola, el lugar en el que había sido identificada y si la actuación había sido de la Policía Local o de la Guardia Civil. Finalmente, sin revelar su verdadera identidad, la joven escribe el nombre de la menor.

“¿Qué te digo? Que me has engañado y que tienes 16. Que no es la primera vez que te identifican. Que saben quién eres y a qué te dedicas. Ibas con otro tío bastante más mayor. Saben que de algún sitio venías de hacerle un trabajillo. Al final te pillarán. Y eres menor, tus padres se pueden enterar. Lo que te preocupa ya está arreglado, no te preocupes por eso. Perro bórrame de todo. Bórrame las conversaciones y olvídate de mí y ten cuidado con la gente”, dice por último el ‘Señor X.’.

En la conversación se muestra la sorpresa de esta persona al descubrir la edad de la menor con la que creía estar hablando. Porque del sumario se desprende que sólo habría estado dos o tres veces con una de las de mayor edad entre las víctimas.

Pues bien, la identidad del ‘Señor X.’ no ha trascendido a pesar de que se solicitó judicialmente información del número de teléfono asociado a la cuenta de Skype a Microsoft. Lo que sí se sabe es que al día siguiente de ser identificados, alguien consultó la base de datos correspondiente el nombre de la menor que iba a ser multada, sin llegar a grabar ningún asiento en la misma que la afectase a ella. Sólo consultó sus datos de identidad y hechos relacionados. Lo que no ocurrió con el “cliente”, ya que en su caso sí que fue grabada una denuncia administrativa.

Unas consultas y movimientos informáticos que se produjeron apenas unas horas antes de que el ‘Señor X.’ comunicase que estaba todo resuelto. Lo que no ha impedido que no se pueda relacionar directamente estos dos hechos, o que el ‘Señor X.’ y el responsable de las consultas sean la misma persona, conocidos o tengan algún tipo de relación. El misterio, por ahora, sigue sin resolverse.