Torrecárdenas celebra el Día Internacional de Concienciación frente al Virus del Papiloma Humano

El Hospital Universitario Torrecárdenas celebra mañana, 4 de marzo, el Día Internacional de Concienciación frente a la infección por el Virus del papiloma Humano (VPH) que este año lleva por lema Un virus que todos podemos combatir.

Según ha señalado el doctor Gabriel Fiol, ginecólogo del hospital almeriense y coordinador del Grupo Andaluz para el Estudio y Prevención de la Infección por VPH (Gaepi-VPH) “desde nuestro hospital queremos sumarnos a la difusión de la importancia de la prevención del cáncer dependiente de esta infección viral insistiendo en que la ausencia de virus implica no desarrolle cáncer”. Pero a la vez, deseamos “tranquilizar a la población informando que infección no es sinónimo de cáncer y que la mayor parte de las personas infectadas no lo desarrollan”. Por ello la vacunación, el control y el seguimiento de los profesionales de la salud deben mantenerse y “el control ginecológico es pieza clave en la detección precoz”.

A través de la página de Facebook de Gaepi-VPH se está dando difusión a esta campaña. “Los que accedan a ella conocerán novedades y eslóganes que se están emitiendo a la población a nivel mundial y esperamos que también sirva para que se puedan preguntar cuestiones y dudas que los expertos en patología cervical y en VPH estaremos gustosos en responder”.

Prevención

En las fechas actuales de pandemia por coronavirus se han potenciado los conocimientos sobre el virus, su trasmisión y la prevención primaria mediante la vacunación. “El VPH es un virus muy contagioso que se transmite por contagio directo, casi exclusivamente sexual, especialmente en los primeros años del comienzo de las relaciones”. Aunque la mayoría de las mujeres infectadas eliminan el virus, la existencia de cofactores como el tabaco y los déficits inmunitarios favorecen la persistencia viral y que se facilite la integración en las células potenciando las posibilidades para el desarrollo de cáncer.

El ginecólogo del Hospital Universitario Torrecárdenas ha señalado que “se trata de una enfermedad que se puede prevenir evitando el contagio, tanto mediante los hábitos de vida como por la vacunación preventiva. La vacunación se ha incluido en calendario vacunal para niñas de doce años, habiéndose ampliado la edad de vacunación hasta los 18. Muchos países ya vacunan niños en calendario, pero la indicación es para ambos sexos sin límite de edad”.

Gabriel Fiol también ha recordado que el VPH “es la infección de transmisión sexual más común entre individuos sexualmente activos, pudiendo contraerla y transmitirla tanto hombres como mujeres”. Entre el 75 y el 80% de la población sexualmente activa se contagian en algún momento de su vida del VPH.

Este virus es responsable de aproximadamente el 5% de todos los tumores humanos. No en vano, está relacionado con el 100% de los casos de cáncer de cuello de útero y de las verrugas anogenitales, el 90% de los cánceres de ano, del 70% de los de vagina, entre el 5 y el 70% de los orofaríngeos, así como el 40% de los de pene y vulva.

En este contexto, en el que el cáncer de cérvix es el segundo en incidencia en la población femenina entre 15 y 44 años en España, “se hacen necesarias actividades de concienciación ya que aunque la infección se asocia a este tipo de cáncer que sólo lo sufren las mujeres, también resulta fundamental inculcar entre la población la importancia de la inmunización en varones, porque éstos también la contraen y la transmiten”.

Unidad de Tracto Genital Inferior del Hospital Universitario Torrecárdenas

A la Unidad de Tracto Genital Inferior del Hospital Universitario Torrecárdenas son remitidas las mujeres con citologías anormales para estudio y seguimiento. Esta prevención secundaria pretende detectar lesiones precursoras del cáncer para que no evolucionen a la malignidad.

Por su parte, según ha señalado la doctora María del Mar Berenguel, jefa de Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Torrecárdenas, se han realizado 816 test de VPH desde enero de 2020 con un total de 282 virus detectados, siendo el más frecuente el VPH tipo 16, seguidos de 31 y 66.

Para el tratamiento de las lesiones cervicales más avanzadas provocadas por el VPH se realiza el procedimiento quirúrgico denominado conización. Mediante la conización se pretende detener la enfermedad evolutiva en sus fases más avanzadas para que no se llegue a producir el cáncer. Con este procedimiento se consiguen curaciones superiores al 80% evitando el cáncer en la mayoría de los casos.

En el quirófano de cirugía ambulatoria del nuevo Hospital Materno-Infantil se realizan conizaciones con anestesia local. La paciente acude directamente a esta unidad, previa cita, realizándose el procedimiento con anestesia local y volviendo a pie a su domicilio sin necesidad de ingreso ni estancia hospitalaria. La conización en consulta ambulatoria en lugar de llevarse a cabo en quirófano de programa, permite obtener diferentes beneficios, entre ellos, mejorar el tiempo de espera en listas de intervención quirúrgica y disminuir el tiempo de demora en la entrega de los resultados del estudio anatomopatológico de las piezas quirúrgicas obtenidas y, sobre todo, reducir el estrés emocional que supone entrar en un quirófano.

La conización con anestesia local ya se estaba realizando en nuestra unidad desde el pasado año con muy buenos resultados y satisfacción por parte de las pacientes, si bien este procedimiento se llevaba a cabo en quirófano de programa quirúrgico. Durante los años 2019 y 2020 se realizaron 122 procedimientos de conización con anestesia local. Se han comparado los resultados de estas mujeres con las pacientes que habían sido intervenidas con anestesia general y se ha comprobado menor tasa de complicaciones, sangrados, reingresos y piezas quirúrgicas más completas.

La técnica cumple las recomendaciones y todos los estándares de calidad de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC).

Los hombres pueden contraer y transmitir el VPH con la posibilidad también de desarrollar cáncer en la población masculina. Para los hombres que tienen sexo con otros hombres, el riesgo de desarrollar cáncer anal después de contraer VPH se compara al cáncer cervical entre las mujeres infectadas por el VPH.

Existen 200 tipos de VPH

El virus de papiloma humano (VPH) es un virus de transmisión sexual muy común en todo el mundo. Existen más de 200 tipos distintos de VPH, y la mayoría de los hombres y mujeres sexualmente activos adquirirán al menos un tipo de VPH en algún momento de su vida. “Se sabe que algunos tipos de VPH provocan ciertos tipos de cáncer, como cáncer cervical, anal, de pene y orofaríngeo”, ha explicado el doctor Gabriel Fiol. En todo el mundo, el cáncer cervical es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en mujeres, y se estima que 270.000 mujeres mueren anualmente a causa de cáncer cervical. En España se diagnostican cerca de 2.000 cánceres anuales, con una mortalidad de 825 mujeres.