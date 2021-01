Torrecárdenas, único hospital andaluz en el programa por el diagnóstico precoz del VIH y la eliminación de la hepatitis C

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha sido seleccionado para ser el hospital andaluz que participará en la implantación del programa FOCUS, una iniciativa pionera para el diagnóstico precoz de infecciones como el VIH y la hepatitis C en hospitales y centros de sanitarios que atienden a poblaciones vulnerables y con alta prevalencia tras el acuerdo de colaboración que han firmado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Gilead Sciences.

La doctora del Servicio de Hepatología del hospital referente de la provincia, Marta Casado, ha señalado que “el ser único hospital de Andalucía seleccionado para la implantación de este programa es muy importante para nosotros, hay que recordar que este acuerdo constituye una iniciativa pionera para el diagnóstico de infecciones virales crónicas a nivel hospitalario.

La primera fase de este innovador y ambicioso proceso se va a hacer aquí, dada nuestra amplia trayectoria en diferentes programas de eliminación de la hepatitis C, para poder extenderse posteriormente a otros hospitales andaluces”. Hay que recordar que FOCUS es un programa de salud pública desarrollado por Gilead en Estados Unidos, desde el año 2010, y que ya ha realizado más de once millones de pruebas de sangre para VIH, Hepatitis B y C en todo el mundo.

El objetivo a nivel hospitalario, ha señalado la doctora Marta Casado, “es implantar el cribado de la hepatitis C en el Servicio de Urgencias para así aumentar la tasa de diagnóstico de esta infección y reducir el numero de pacientes que desconoce su estado de infección y garantizar su acceso a la tratamiento y curación de esta infección. Todo ello siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para poder extinguir la hepatitis C en España en los próximos años”. Además, “todo el circuito se complementa con un consentimiento informado y una vía clínica que garantiza una rápida valoración de los casos positivos por el especialista”, ha detallado la doctora Marta Casado.

Compromiso con las políticas de Salud Pública

La primera fase de este proyecto incluirá 50 centros de atención primaria en los distritos sanitarios de Sevilla, Málaga, Costa del Sol, Poniente de Almería, Metropolitano de Granada y el Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería. “La implementación del programa FOCUS es una muestra más del compromiso continuo de la Junta de Andalucía con las políticas de salud pública”, ha explicado el Director General de Salud Pública de la Junta de Andalucía, José María de Torres.

“Esta colaboración es una muestra más de la contribución de Gilead al control del VIH y al avance en la eliminación de la Hepatitis C en nuestro país. Además, con el proyecto FOCUS se fomenta el desarrollo de buenas prácticas en salud pública y la utilización de la innovación tecnológica para el diagnóstico temprano de estas enfermedades”, ha indicado María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España.

“Esta iniciativa posibilita sistematizar la detección de estas infecciones al integrar en el circuito clínico rutinario las pruebas de cribado del VIH y la hepatitis C junto con otras pruebas, utilizando las infraestructuras – principalmente los centros de salud – y el personal ya existente”, continua el coordinador del Plan Andaluz frente al VIH, Dr. Javier de la Torre. “A través de modificaciones en el sistema de historia clínica electrónica podremos automatizar la identificación de pacientes elegibles y la petición de las pruebas, facilitando el trabajo de los profesionales”.

Por parte de Gilead, se trata de una apuesta para fomentar la colaboración con las instituciones sanitarias y así contribuir en la consecución de los retos de salud pública fijados en estas patologías, y al mismo tiempo combatir el estigma y normalizar la prueba.

Este programa contribuye a dar respuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el aumento del cribado y de ONUSIDA que publicó en 2014, y que marca los objetivos del 95% de las personas infectadas estén diagnosticadas, 95% de las personas diagnosticadas este en tratamiento y 95% con carga viral indetectable. Asimismo, responde a las recomendaciones sobre el VHC de la Estrategia Global del Sector Salud, que instó a los países a trabajar en la eliminación de la Hepatitis C antes del año 2030, por considerarla una gran amenaza para la salud pública.