Posible acuerdo con Estados Unidos para retirar la tierra contaminada de Palomares

El próximo viernes 12 de mayo, Pedro Sánchez y Joe Biden, mandatarios de España y Estados Unidos, mantendrán un encuentro en Estados Unidos con varios temas sobre la mesa, pero hay uno de ellos que afecta directamente a Almería: Palomares.

Y es que la administración Biden ha comunicado al Gobierno español que acepta llevarse la tierra contaminada de la pedanía de Cuevas del Almanzora. Eso sí, habrá que negociar.

No han trascendido más detalles sobre el posible acuerdo, pero el tema será uno de los ejes trasversales del encuentro.

La solicitud del Gobierno Español

La retirada de la tierra volvió a ocupar titulares el pasado mes de marzo, después de hacerse público que el Gobierno español había solicitado de forma oficial a Estados Unidos la limpieza.

La solicitud fue presentada hacer varios meses ante la Secretaría de Estado. Era en busca de asesoramiento para un importante proyecto energético. Posteriormente, esta solicitud fue derivada al Departamento de Energía del gobierno de los Estados Unidos, para su consideración y evaluación.

En la actualidad, esta solicitud sigue en proceso de revisión y análisis por parte de los expertos del Departamento de Energía. La colaboración entre ambos gobiernos permitirá impulsar y fortalecer el desarrollo de proyectos energéticos innovadores y sostenibles en el futuro cercano.

El penúltimo intento

En 2015, se produjo lo que parecía un avance en el largo proceso de limpieza de Palomares. Durante la visita del Secretario de Estado estadounidense John Kerry a España, se firmó una declaración de intenciones entre el gobierno español y el estadounidense, en la que se comprometían a llegar a un acuerdo para poner fin a una pesadilla que llevaba más de 50 años.

Uno de los puntos clave de este acuerdo era el proceso de retirada de la tierra radiactiva, que hubiera tenido una duración aproximada de tres años. El coste de los trabajos, que ascendía a más de 600 millones de euros, sería sufragado tanto por el gobierno español como por el estadounidense, aunque no se hizo público el porcentaje de cada uno. En principio, España se encargaría de la retirada de la tierra contaminada, mientras que Estados Unidos se encargaría del traslado y el depósito final en el estado de Nevada, lo que suponía la parte más costosa del proceso.

A pesar de este importante avance, el acuerdo finalmente no se concretó y el proceso de limpieza de Palomares sigue en el limbo.

Falsa limpieza

A pesar de que España ha intentado en varias ocasiones que Estados Unidos asuma su responsabilidad, nunca obtenido ha obtenido el éxito deseado. No obstante, el gobierno español insiste en la importancia de no abandonar proyectos como el que se plantea en la actualidad, puesto que no intentarlo sería un error aún mayor.

La limpieza de Palomares es un tema que ha generado controversia desde hace décadas. A pesar de que se llevó a cabo una primera y única descontaminación tras la caída de las bombas nucleares en 1966, se ha demostrado que fue insuficiente. Casi nula. De los nueve kilogramos de plutonio que cayeron sobre la pedanía de Cuevas del Almanzora, tan solo se recuperaron 270 gramos, distribuidos en más de 4.800 barriles. De estos, la mayoría fueron enterrados en un cementerio nuclear en Estados Unidos, mientras que solo dos se enviaron a laboratorios en Nuevo México para su análisis.

Este caso evidencia la importancia de abordar la gestión de residuos nucleares y otros materiales tóxicos de manera rigurosa y efectiva. Asimismo, subraya la necesidad de aprender de los errores del pasado para garantizar que los proyectos del presente y futuro sean realizados de manera responsable y con los estándares de seguridad más elevados.

El proyecto de limpieza de Palomares

No fue hasta 2010 cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró una propuesta preliminar del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) basada en la caracterización radiológica tridimensional. Tenía un plazo de ejecución de las operaciones de rehabilitación de tres años. Han pasado 13 desde entonces, incluso con una modificación del la superficie en 2015, en un proyecto que quedaría en un cajón debido a sus carencias burocráticas, en él, la limpieza se reducía de 50.000 metros cúbicos a tan solo 28.000.

Pero en 2020, y tras petición de la Audiencia Nacional, el CSN tuvo que hacer público el plan completo al que tuvo acceso Diario de Almería. En él se establecen todos los pasos de limpieza, y se agrega cuantía económica, esta se establece en torno a los 27 millones de euros, eso sí, sin contar su transporte transfronterizo (mucho más caro), almacenamientos transitorios, si los hubiere y almacenamiento final. De acuerdo con las prioridades de actuación, los trabajos comienzan con la delimitación del área donde se va a efectuar la extracción de las tierras.