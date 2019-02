Almería registra 179 casos de acoso escolar en los últimos seis años

La Policía Nacional, la Guardia Civil y diversos cuerpos de Policía Local han registrado 179 casos de acoso escolar entre 2012 y 2017 en la provincia de Almería, en niños de entre seis y 17 años. En el conjunto de España, en esos años, sumaron un total de 5.500.

En el global de Andalucía, en los últimos seis años, Sevilla es la que mayor número de casos registra con un total de 350, seguida de Málaga con 274 víctimas;Cádiz (252); Almería (179); Granada (122); Córdoba (99); Huelva (93) y Jaén (78). Sin duda son cifras que ponen de manifiesto que se trata de un problema enquistado en las aulas sobre el que hay que seguir trabajando.

En Almería, este curso 2018/2019 cuenta con 270 centros adscritos en la Red Escuela Espacio de Paz y 64 centros con reconocimiento de Convivencia +. Más de 100.000 alumnos y 6.000 docentes participan en la provincia en estas iniciativas de mejora de la convivencia entre la comunidad educativa.

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, maltrato escolar o en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en la clase y en los patios escolares.

Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia. Siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar.

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella.

El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana.

En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. La violencia y el bullying se han generalizado en numerosas escuelas a nivel global. El acoso físico y sexual son los más comunes y se dirigen principalmente hacia niños y jóvenes. Esta es la tendencia que destaca el informe School violence and bullying: Global status and trends, drivers and consequences, un breve estudio publicado por la UNESCO en 2018.