La batalla del jamón llega a los tribunales y da ventaja a Almería y Granada

Concurso de corte de jamón que se celebra anualmente en la localidad almeriense de Serón.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado varias resoluciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Jamón Serrano”, tras estimar parcialmente el recurso presentado por el Consejo Regulador de la IGP Jamón de Trevélez y dos empresas de Serón (Almería): Jamones de Serón Checa y Segura Jamones de Serón junto al Consejo Regulador de la IGP "Jamón de Trevélez (Granada). La sentencia considera que el procedimiento administrativo presenta defectos esenciales de tramitación al haberse omitido un informe considerado imprescindible.

Un informe clave ausente y un impacto directo en Almería

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM concluye que el Ministerio impulsó el expediente sin recabar un informe previo de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), un documento que el tribunal considera necesario para garantizar la convivencia entre marcas registradas y figuras de calidad diferenciada como las IGP o las DOP.

Para los productores almerienses y granadinos, esta omisión no es un detalle menor. La sentencia señala que la falta de ese informe puede generar indefensión y

Por qué Almería y Granada ven el proyecto como una amenaza

Desde el punto de vista de los productores de la Almería y Granada, la creación de una IGP genérica de “Jamón Serrano” podría diluir el prestigio de elaboraciones ligadas a un territorio concreto, a métodos tradicionales y a condiciones climáticas singulares.

Este argumento ha sido uno de los ejes del rechazo mostrado tanto por la IGP Jamón de Trevélez como por las empresas almerienses, que consideran que una denominación demasiado amplia devalúa la percepción del consumidor y dificulta la diferenciación en el mercado.

afectar a los intereses generales del sector, especialmente en territorios con tradición jamonera consolidada como Serón, donde la diferenciación del producto es clave para mantener valor añadido y posicionamiento.

El fallo judicial obliga a retrotraer el expediente administrativo al momento anterior a la resolución dictada por la Dirección General de la Industria Alimentaria en diciembre de 2021 A partir de ahora, el Ministerio deberá solicitar el informe de la OEPM, valorarlo expresamente y solo entonces decidir si continúa o no con la tramitación de la IGP “Jamón Serrano”.

El tribunal subraya que no puede darse por hecho que, una vez subsanado el defecto, la resolución final vaya a ser la misma, lo que abre un nuevo escenario de incertidumbre para el proyecto.

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), una de las partes demandadas junto al Ministerio, ha restado alcance al fallo. En un comunicado, sostiene que la sentencia no invalida el objetivo del expediente ni cuestiona el fondo de la propuesta, sino que se limita a exigir que se corrijan los aspectos formales.

Su director general, Giuseppe Aloisio, ha asegurado que la patronal seguirá trabajando para que el procedimiento continúe una vez incorporadas las garantías exigidas por el tribunal.

Un conflicto abierto desde hace una década

El intento de crear una IGP del Jamón Serrano fue impulsado en 2015 y desde entonces ha generado una fuerte división dentro del sector. Mientras una parte de la industria defiende que serviría para proteger el producto a nivel nacional e internacional, otros territorios productores —como Granada y Almería— alertan de que una figura tan amplia pone en riesgo las denominaciones ligadas al origen.

La sentencia del TSJM no cierra el debate, pero supone un respaldo judicial relevante para las empresas de Serón y reabre una batalla que afecta de lleno al futuro del jamón elaborado en la provincia de Almería.