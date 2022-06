La cara mortal de los tractores

Se calcula que en España hay unos 300.000 tractores sin ROPS (estructura de protección en caso de vuelco) y que cada semana muere una persona al volante de uno de estos vehículos eminentemente agrícolas, de acuerdo a datos de la campaña ‘Tu vida, sin vuelcos’ del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este año se suman ya 24 muertes por el vuelco de un tractor sin ROPS y el 99% de éstas podrían haberse evitado de haber contado con esta medido de protección y haber llevado el cinturón de seguridad abrochado, de nuevo de acuerdo a esta campaña a la que se ha sumado e impulsa en Andalucía la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta.

El secretario general de COAG Almería, Andrés Góngora, ha explicado a EFE que esta organización agraria realizó un estudio en el que se ha comprobado que muchas de estas muertes se producen por culpa de tractores “muy viejos, que no tienen las medidas de seguridad suficientes”.

“También, en muchos casos lo que se detecta es la edad avanzada del agricultor. La mayoría de estos accidentes somos los agricultores en primera persona los que los tenemos. No son trabajadores de las explotaciones. El sector se está envejeciendo y eso es un problema", ha dicho.

Por ello, Góngora ha asegurado que el modelo de explotación tiene que estar “en manos de profesionales” y ha subrayado que el relevo generacional es “fundamental, también para los temas relacionados con la prevención de riesgos laborales”.

“Por un lado, hay que fomentar ese relevo generacional y esa finalización de la actividad una vez que se llega a la jubilación. Y por otro la modernización. Aunque hoy en día los profesionales sí que pasamos la ITV de nuestros tractores, y si no se cumplen los requisitos mínimos no la pasan, sigue habiendo dentro del sector muchos tractores que no pasan esa ITV y que por tanto no cumplen las medidas de seguridad”, ha incidido.

Y es que un tractor con varias décadas a sus espaldas, no tiene nada que ver con los que se venden en la actualidad, en puntos como ‘Tractores Azor’, en Las Norias de Daza, cuyo gerente, José Manuel Azor, ha aseverado a EFE que si el “parque que hay se renovara, seguramente evitaríamos muchísimos accidentes” y que “tal vez el accidente cero no existiría pero ayudaría mucho”.

Ha puesto de ejemplo un moderno tractor articulado de 80 CV que cuenta con el arco de seguridad (el citado ROPS). “Cumpliendo con las normativas que te recomienda el fabricante. Es muy difícil que tenga un accidente”, ha resaltado.

El vehículo cuenta con cinturón de seguridad, dirección hidráulica y frenos con un baño de aceite para poder hacer frente a “terrenos bastante hostiles” garantizando el control y el manejo, un sistema que reconoce las bajadas involuntarias del conductor y detiene la máquina, así como un modo de arranque con varios pasos y que impedirían su puesta en marcha accidental.

Según la información facilitada a EFE por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, entre enero y marzo del año pasado hubo 2.585 accidentes laborales en Andalucía, 2.712 en este periodo. En la comparativa, "el índice de incidencia en el sector agrario de Andalucía subió un 15,53 %”.

Desde el Gobierno andaluz han subrayado que la normativa actual obliga a que cualquier tractor esté provisto de una estructura de protección antivuelco, ya sea una cabina o un arco de seguridad, y un cinturón de seguridad que en caso de volcar garantice que la persona no salga despedida.

“Es fundamental revisar toda la maquinaria y adaptar cualquiera que no cumpla con las actuales exigencias de seguridad”, han dicho, recordando que el empresario debe además informar y formar a los trabajadores, que a su vez deben cumplir con las medidas de prevención y a utilizar “adecuadamente” estas máquinas.

Según el gobierno andaluz, “el tractor es relativamente fácil que vuelque en un desnivel, en una pendiente o incluso en llano” y “la combinación del cinturón de seguridad y la estructura de protección es la mejor manera de evitar la muerte por el vuelco del tractor. El cinturón evita que el tractorista salga proyectado del asiento y la estructura garantiza un espacio de seguridad alrededor del conductor. Un tractor vuelca en 1,5 segundos. No es tiempo suficiente para reaccionar y menos para saltar”.

Sobre los atropellos a otras personas, ha recomendado extremar las precauciones y han alertado sobre el caso del “autoatropello” por no estacionar correctamente o bajarse del tractor en movimiento”, recordando que cualquier “anomalía del terreno” puede hacer que alguien caiga, así como que no está permitido llevar “pasajeros”.

“La agricultura se ha modernizado mucho. Lo vemos con las novedades en la maquinaria, los nuevos sistemas de riego, el marketing digital e incluso los drones que facilitan información sobre el estado de cultivos. Pero la modernización tiene también que implicar que la seguridad sea una parte integrada en la empresa”, han concluido desde el Gobierno andaluz.