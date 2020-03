Almería ya suma 30 casos de contagio por coronavirus

La consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha anunciado que en la provincia de Almería se han sumado hoy cuatro nuevos casos de positivos por coronavirus, por lo que se pasa de 26 a 30.

Tres de estos contagiados siguen ingresados en hospitales mientras que los 27 restantes están en seguimiento activo dentro de sus domicilios, debiendo cumplir la cuarenta.

La provincia sigue sin que ninguno de sus afectados haya sido dado de alta.

El Gobierno reconoció ayer que no se están realizando todos los test de contagio que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ya son varios los almerienses que han utilizado las redes sociales para criticar que no se le han realizado las pruebas a pesar de que el primer diagnóstico médico les citaba como posible caso de coronavirus, así que es muy posible que el número de contagios no sea real a pesar de que estas son las cifras oficiales.

La Consejería de Salud y Familias ha aumentado a 11 los laboratorios habilitados para la recepción de muestras de coronavirus tras habilitarse también en del Hospital Regional de Málaga; junto a este están disponibles los del complejo hospitalario de Jaén, Virgen Macarena, Hospital de Jerez, Juan Ramón Jiménez, Costa del Sol, Puerta del Mar, San Cecilio, Virgen de las Nieves, Reina Sofía y Virgen del Rocío.

Recetas

Por otro lado, los pacientes que necesiten renovar sus recetas podrán hacerlo sin acudir al centro de salud. Así, cuando llamen para pedir cita, los profesionales del centro de salud o de Salud Responde preguntarán el motivo de la consulta, si este es receta, en las próximas 48 horas lo llamará su médico y cargarán a la tarjeta sanitaria las recetas que el paciente necesite. Con esta medida se evitarán desplazamientos innecesarios al centro de salud y se garantizará la dispensación para todos aquellos pacientes que lo necesiten.

Teléfono de Atención

La Consejería de Salud y Familias está llevando a cabo a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias un seguimiento diario de las consultas que las personas realizan sobre el coronavirus tanto en el 900 400 061 y el 955 540 060 de Salud Responde como las recibidas en los 8 centros de coordinación de urgencias y emergencias del 061 disponibles en Andalucía.

Desde el 25 de febrero hasta el lunes 16 de marzo, Salud Responde ha gestionado a través del 955 540 060 un total de 55.867 consultas sobre el coronavirus, siendo atendidas 4.792 en el día de ayer y a través del 900 400 061 puesto en marcha el pasado 12 de marzo, se han recibido un total de 43.294 llamadas (18.843 en la pasada jornada). Junto a ellas, los centros coordinadores del 061 han atendido desde el inicio de la crisis 15.129 consultas por el mismo motivo, 1.715 de ellas durante la jornada de ayer.

A través de la App de Salud Responde se ha recibido en este periodo 343.580 consultas al apartado de información sobre coronavirus, 60.391 de ellas para realizar el test rápido habilitado este sábado con el fin ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitar su toma de decisión.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha cedido al gobierno de Aragón el algoritmo implementado en la línea 900 400 061 que permite a los usuarios determinar si requiere una consulta sanitaria por coronavirus y facilita los consejos de básicos a seguir durante el aislamiento domiciliario. Este sistema de gestión de las llamadas cuya finalidad es agilizar la respuesta a las peticiones de información de las personas usuarias sobre el coronavirus, se está implantando de igual forma al teléfono de Salud Responde 955 545 060.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias continúa adoptando medidas para dar respuesta al incremento de la demanda e incorpora personal técnico de emergencias sanitarias a sus salas de coordinación del 061 para el apoyo en la movilización de los equipos de emergencias sanitarias y de la red de ambulancias del transporte urgente de Andalucía, que durante el estado de alerta pasan a depender de forma directa de esta institución.

Ante esta situación extraordinaria rogamos a las personas usuarias que hagan un uso responsable de las líneas. Pueden informarse sobre el coronavirus también en las páginas webs de la Consejería de Salud y Familias y del Ministerio de Sanidad, así como en la App de Salud Responde.