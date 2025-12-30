La ciudad más antigua de España está en Almería y sorprende al mundo con el hallazgo de oro

La ciudad más antigua de España está en Almería: Los Millares se ha consolidado como la primera gran urbe de la Península Ibérica tras confirmarse en 2025 hallazgos de oro y una avanzada ingeniería hidráulica. Situado en Santa Fe de Mondújar, este yacimiento es reconocido por la comunidad científica como el primer núcleo de población organizado y jerarquizado de la historia nacional. Con una trayectoria que supera los cinco mil años, este enclave no solo representa un éxito arquitectónico, sino que es el testimonio real del nacimiento de las primeras desigualdades sociales y del poder político, marcando un hito histórico sin precedentes en todo el Mediterráneo.

El asentamiento se ubica de forma estratégica sobre una meseta que permitía vigilar las rutas de acceso desde el mar y las minas de cobre de la Sierra de Gádor. La investigación moderna comenzó a finales del siglo XIX con el ingeniero Luis Siret, quien descubrió este poblado fortificado y una enorme necrópolis de tumbas colectivas. Desde entonces, el sitio no ha dejado de sorprender a los arqueólogos, demostrando que Almería fue la cuna de una civilización capaz de organizar recursos a gran escala y de construir un sistema de defensa de vanguardia.

Murallas inteligentes y una ingeniería de agua pionera

El rasgo más llamativo de esta ciudad es su sistema de protección, formado por cuatro líneas de muralla que rodeaban las viviendas y los centros de poder. La muralla más exterior cuenta con una entrada monumental y torres semicirculares que permitían vigilar cualquier intento de ataque enemigo. Además, estudios recientes con tecnología láser han confirmado que estas murallas no eran muros sueltos, sino una fortaleza cerrada que protegía a toda la comunidad. Este nivel de planificación demuestra que sus habitantes poseían un conocimiento de la construcción muy avanzado.

Los Millares. / RAFA GONZALEZ

Uno de los datos de mayor valor descubiertos recientemente es la existencia de una gran cisterna de agua en la zona alta de la ciudad. Esta estructura permitía almacenar agua para más de mil personas, lo que garantizaba la supervivencia durante los periodos de sequía o en caso de un asedio prolongado. Junto a esta cisterna, se ha documentado un canal que traía el agua desde lejos, demostrando que en Almería ya se realizaban obras de ingeniería complejas miles de años antes de que llegaran los romanos, consolidando a la urbe como un centro innovador.

El hallazgo del oro y la riqueza de sus tumbas

La necrópolis de la ciudad es otro de sus grandes tesoros, con casi cien tumbas circulares donde se enterraba a las familias de forma colectiva. La gran sorpresa de principios de 2025 ha sido el descubrimiento de una pequeña pieza de oro en el poblado, un metal que nunca antes se había encontrado en este yacimiento. Este pequeño objeto confirma que los jefes de la ciudad tenían acceso a materiales de lujo y a redes de comercio lejanas, lo que refuerza la idea de que Los Millares era una ciudad rica y prestigiosa.

En estas tumbas también se han encontrado objetos de marfil traídos de África y decoraciones con forma de ojos, conocidos como ídolos oculados, que formaban parte de su religión. La diferencia de riqueza entre unos enterramientos y otros permite a los expertos asegurar que la sociedad ya estaba dividida entre personas ricas y humildes. El control de la metalurgia del cobre fue el motor económico que permitió este desarrollo, fabricando herramientas y armas que eran muy deseadas en todo el Mediterráneo y que convirtieron a Almería en una potencia minera.

Los Millares. / Cazalla Montijano, Juan Carlos

A pesar de lo que se pensaba antiguamente, el ADN de los restos encontrados demuestra que los habitantes de Los Millares eran personas locales y no colonos venidos de otros países. Eran descendientes de los primeros agricultores de la zona que supieron adaptarse y crear una cultura propia llena de inventos y organización. Esta civilización autóctona fue la que levantó la primera ciudad de España sin ayuda externa, desarrollando una sociedad que duró mil años gracias a su capacidad de gestionar el agua, el metal y la defensa de su territorio.

El año 2025 es clave para el yacimiento con la apertura de un nuevo centro de visitantes que ha contado con una inversión de más de dos millones de euros. Esta instalación moderna busca que cualquier persona pueda entender la importancia de este sitio y ayudar a que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con este impulso, Almería se sitúa en el mapa mundial de la prehistoria, ofreciendo una experiencia educativa única que explica cómo era la vida en la primera gran ciudad de España y cómo se formaron las comunidades.

Sin embargo, hacia el año 2200 antes de Cristo, este modelo de ciudad desapareció para dar paso a una cultura diferente llamada El Argar. El abandono de las murallas y el cambio en la forma de enterrar a los muertos marcaron el fin de una era en el sureste peninsular. A pesar de su ocaso, el legado de esta urbe sigue vivo bajo el suelo almeriense, recordándonos que hace cinco milenios ya existían ciudades organizadas con tecnología propia y un sistema político definido. Es un patrimonio que pertenece a todos y que sigue revelando secretos en cada nueva excavación.

En definitiva, Los Millares es mucho más que un conjunto de piedras antiguas; es la prueba de que en Almería nació la vida urbana en la península. Los hallazgos de oro y las obras hidráulicas de 2025 demuestran que todavía queda mucho por descubrir sobre estos pioneros del metal. Proteger este lugar es fundamental para entender nuestro origen y para asegurar que la historia de la ciudad más antigua de España se conserve para las futuras generaciones de visitantes y apasionados de la arqueología.