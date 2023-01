El consejero de Sostenibilidad visita las Salinas de Cabo de Gata

El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha lamentado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda Andalucía a un “acto de partido” en vez de que “viniera a comprometerse con los problemas que tienen los andaluces”.

Así se ha pronunciado durante una visita a las Salinas de Cabo de Gata (Almería), al ser interpelado por la presencia de Sánchez en un acto de precampaña en apoyo al actual alcalde de Sevilla y candidato a los próximos comicios municipales, Antonio Muñoz, celebrado Sevilla.

“Tenemos al frente del Gobierno de España una persona que no es capaz de gestionar ni siquiera sus propios equipos. Lo hemos visto con las últimas declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, frivolizando acerca de un tema tan grave como la violencia de género, sin encontrar ni una sola respuesta de su jefe, del presidente del Gobierno”, ha dicho.

Fernández-Pacheco ha sostenido que, “si un viceconsejero, un director general de Juanma Moreno hiciera declaraciones así sobre un tema de violencia de género, a Juanma Moreno no le duraba ni un café”. “En cinco minutos estaría cesado”, ha añadido.

“Sin embargo vemos como Pedro Sánchez está centrado única y exclusivamente en la campaña de Pedro Sánchez”, ha insistido.

EL ESTADO DE SALUD DE GRIÑÁN

Al ser interpelado por la situación procesal del expresidente andaluz José Antonio Griñán (PSOE), ha recordado que Moreno ha manifestado en “multitud de ocasiones” que “el empeño principal que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía, y que tiene también el Partido Popular de Andalucía, es el de recuperar todos los recursos que se quitaron a los andaluces, que se robaron a los andaluces”.

“Griñán no está condenado por el PP ni por la Junta de Andalucía. Está condenado por hasta 16 magistrados que se han pronunciado acerca de la culpabilidad en los hechos que se le imputaban (...) Eso no quiere decir que en el PP o en la Junta de Andalucía, no seamos sensibles a su situación personal”, ha apuntado.

Fernández-Pacheco ha deseado una “pronta recuperación” a Griñán, así como que “se cure de ese cáncer que padece lo antes posible. Si el forense ha dicho que la mejor manera de recuperarse es hacerlo fuera de prisión, nosotros no podemos más que respetarlo y estar de acuerdo”, ha añadido.

Ha recalcado que el único interés de la Junta es recuperar “hasta el último euro” y no “ceder ni un céntimo”, porque todo ese dinero se puede destinar a “mejorar nuestra sanidad, a mejorar nuestra educación, o a proteger a los más vulnerables”.

RELEVO EN TORRECÁRDENAS

Por último, ha sido preguntado por el relevo provisional del director-gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, Manuel Vida, que este viernes quedó en libertad tras archivarse una causa por malos tratos por la que fue detenido la noche anterior junto a su pareja.

“El SAS creo que ha actuado con diligencia y con precaución, dejando al subdirector al frente del complejo hospitalario Torrecárdenas. En tanto en cuanto no conozcamos los pormenores de lo que sucedió poco más podemos decir”, ha respondido ante la pregunta de si Vida volverá al cargo ahora que se ha archivado la causa.

“Hasta que no tengamos toda la información, no podremos tomar una decisión definitiva (…) En cuanto antes se aclare esta situación, que entiendo que es desagradable para absolutamente todo el mundo, pues muchísimo mejor (...). Torrecárdenas está perfectamente gestionado, los pacientes no van a notar ningún cambio”, ha asegurado finalmente. EFE