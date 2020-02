El coronavirus deja a las farmacias de Almería sin stock de mascarillas

Tutoriales para fabricar de forma casera mascarillas que puedan, o no, prevenir el contagio al coronavirus no es de extrañar que empiecen a circular por internet. Ya lo hicieron hace seis años cuando la crisis del ébola y ante el pánico de poder contraer la enfermedad sobre la que poco se sabía y no había un medicamento de cura específico.

La alta demanda de este tipo de artículos se ha incrementado de forma exponencial en los últimos días en la provincia de Almería donde las farmacias se han quedado completamente desbastecidas de cualquier tipo de mascarillas, no ya solo de las que parece que en un momento dado pueden prevenir de forma más eficiente por llevar los denominados filtros FP3, sino incluso las más básicas que son de un material similar al papel. Y también establecimientos como Leroy Merlin y Bricodepot, que las venden para determinadas profesiones como es el caso de pintores, carpinteros u otros, cuyo uso es diario, ayer mismo lucían sus estanterías completamente vacías y sin reposición. “No nos quedan y no sabemos cuándo podremos reponer”, es lo que comentaron en ambos comercios el personal de atención al cliente. Es la misma respuesta que los almerienses están recibiendo desde hace semanas, pero más drásticamente desde el lunes, en las farmacias y parafarmacias.

Diario de Almería ya puso de manifiesto el pasado 10 de febrero el desabastecimiento de las boticas de toda la provincia e incluso de otras zonas limítrofes como Granada, Murcia y Jaén. Incluso desde el Colegio de Farmacia se admitía también un cierto agotamiento de geles desinfectantes que hoy, en algunas farmacias sí se pueden encontrar aún, pero en otras aseguran que se están reponiendo “con cuentagotas”.La gente se pregunta ¿por qué se han agotado las mascarillas? y ¿por qué los fabricantes no están atendiendo las demandas de los farmacéuticos? La respuesta es contundente: “La demanda es mundial y ahora mismo todo lo que se fabrica no viene para España, la prioridad está en aquellos países donde la expansión del virus está en marca, como es China e Italia”, tal y como han indicado a este periódico en la farmacia de la calle Blas Infante.

Llamativo es el caso de una botica de la zona de la Vega de Acá de la capital, que ha colgado en su propio facebook un comentario pidiendo disculpas a sus clientes por el desabastecimiento y alegando como argumento el hecho de que lunes un ciudadano de origen chino adquiriera en una sola compra la cantidad de 500 mascarillas para enviarlas a su país a sus familiares. El mismo caso, únicamente con la variación en el número, lo relatan en las farmacias que este periódico ha entrevistado, diez en el centro de Almería y otra decena en barrios como el de Nueva Andalucía, Cortijo Grande, Piedras Redondas, Calle Granada, Avenida del Mediterráneo y Carretera de Ronda.

María José Hernández, es farmacéutica de José Luis Navarro Zapata en la Avenida Federico García Lorca. Asegura que tienen desabastecimiento de cualquier tipo de mascarilla desde prácticamente el principio de la expansión de este virus en China. “Normalmente tenemos unidades almacenadas, porque hay muchas personas que las usan por ser alérgicas, inmunodeprimidas o simplemente para evitar contagios cuando van a visitar a un enfermo, pero hemos acabado en pocos días con todo el estocaje”. Confirma también que “los primeros clientes en demandar fueron chinos, para enviarlos a su país, aunque después también españoles que iban a viajar e iban a frecuentar aeropuertos, y finalmente desde el viernes es todo tipo de personas a modo de prevención”. La respuesta que dan los laboratorios, según explican los farmacéuticos, es que “están en proceso de fabricación pero no dan fechas concretas de reposición o de cuándo van a empezar a poder servirnos”. Como profesional del sector sanitario, pide a los ciudadanos de Almería que sean prudentes pero dentro de una lógica, puesto que no hay ninguna alerta sanitaria, por el momento, y que sigan las recomendaciones de prevención básicas para este virus, que son las mismas que para la gripe, una enfermedad que incide, “mata todos los años a más personas que está matando el coronavirus".

Miguel Gallego, de la farmacia de la calle Javier Sanz, asegura que desde el lunes han podido pasar por su botica más de 200 personas en busca de cualquier tipo de mascarilla. “Antes de esta crisis vendíamos unas 15-20 mascarillas al cabo del mes, sobre todo para personas que trabajaban con pinturas, alérgicos o que iban a viajar. Teníamos unas 80 0 90 de cada tipo al cabo del año. En enero teníamos un stock con previsión para dos o tres meses pero nos hemos quedado sin nada. Y el problema es que solo hay dos o tres proveedores que a día de hoy no pueden reponer pese a la alta demanda”. Gallego explica que “la gente busca comprar la mascarilla que sea pese a que realmente no vale cualquiera para prevenir el contagio”.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Almería, como ha explicado la presidenta Gema Herrerías, mantienen un permanente diálogo con todas las farmacias de la provincia, a las que han facilitado el pasado día 6 de febrero una Guía de Actuación ante el Coronavirus elaborada por el Consejo Andaluz de Colegios de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En este documento además de hablar de qué es el coronavirus, también se informa de cómo se transmite, de las manifestaciones clínicas más comunes de la infección y síntomas, así como del tratamiento advirtiendo de que los antibióticos no son efectivos y de las medidas para reducir el riesgo de infección. Pero también se informa de qué es lo que hay que hacer para evitar la propagación de la enfermedad una vez que ya se ha contraído el virus.