¿Es la criptomoneda una alternativa realista a las inversiones tradicionales?

Las inversiones alternativas son aquellas que se definen como "activos no correlacionados", esto quiere decir que su rendimiento no sigue al de las clases de activos más tradicionales, como es el caso de las acciones y los bonos. La principal razón de esto es que los activos en cuestión se mueven en la dirección opuesta a las inversiones tradicionales, pueden proporcionar una cobertura eficaz contra las caídas del mercado.

Incluso si ya revisaste tu cartera y no ves directamente algo que reconoces como una inversión alternativa, lo más probable es que estén allí como ETF o fondos.

¿Debería haber inversiones alternativas en mi cartera?

Muchos asesores financieros hoy en día pueden sentir que la inclusión de inversiones alternativas es un aspecto prudente de la asignación de activos solo para aquellas cuentas de jubilación. Sin embargo, un asesor podría asignar entre el 5% y el 10% de su cartera de jubilación a esta clase de inversiones no correlacionadas.

Lo más probable es que no pase mucho tiempo antes de que vea un ETF formado por empresas que persiguen la tecnología Blockchain como una opción de inversión alternativa. Y es que algunos fondos de cobertura ya están incluyendo Bitcoin entre sus carteras, y probablemente ya existen fondos de cobertura que cuentan con empresas emergentes de Bitcoin y blockchain. Si un determinado fondo de cobertura se considera una inversión alternativa y ya están usando Bitcoin, en un momento en específico las empresas y los medios de comunicación comenzarán a declarar abiertamente a Bitcoin como una excelente alternativa para invertir en criptomonedas.

Criptomonedas más allá de Bitcoin

Si eres de esos traders que son muy agresivos, es posible que desees buscar otras criptomonedas además de Bitcoin. Pues la verdad es que el Bitcoin no es la única moneda digital que existe. De hecho, hay intercambios que compran y venden todos los días muchas de estas criptomonedas diferentes, entre las cuales podemos incluir al ETH (Ethereum), cuyo precio en la actualidad se ha disparado, o XRP, que es de Ripple Labs y se está utilizando en proyectos de blockchain que involucran a bancos existentes.

Las fortalezas de la criptomoneda

El invertir en criptomoneda es una manera muy atractiva de operar ya que tiene varias ventajas importantes sobre las formas tradicionales de moneda. Ignorando esos beneficios universales, hay algunas ventajas de agregar criptomonedas a su cartera de inversiones:

• Potencial alcista: basta con mirar de vez en cuando las noticias para apreciar que el precio del Bitcoin continuamente se dispara, lo que resulta en un aumento masivo del interés en las criptomonedas. Son muchos los inversores y especuladores que han visto esta explosión de buena suerte como una señal de lo que vendrá, y desde entonces han esperado una explosión de precios similar.

• Independencia: otro punto a destacar es que las criptomonedas operan de acuerdo con sus propios entornos intrínsecos. Esto quiere decir que no están sujetos a seguir los caprichos del mercado de valores, el mercado inmobiliario o cualquier otra fuerza del mercado común. Esto las convierte sin lugar a dudas en un muy buen complemento para su cartera.