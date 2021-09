Una pareja de ocupas denuncia por amenazas al jefe de la Policía Local de Cuevas del Almanzora

El jefe de la Policía Local en Cuevas de Almanzora, en Almería, ha sido denunciado por amenazas a los okupas, según ha informado el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Dicho espacio matinal asevera que una pareja afirma haber recibido amenazas para abandonar la casa que ocupan.

Como supuesta prueba de estas presuntas amenazas, el programa televisivo ha hecho público un vídeo en el que aparecería dicho jefe policial con "un arma en la mano y actitud amenazante": "No te lo digo más. Ayer me quedó en que se iba a ir a las 5 de la tarde y no se ha ido. Venga preparando las cosas que os vais. Por mis huevos que te saco de ahí, por mis huevos que sales", aparece transcrito en la página web de 'Espejo Público.

Los ocupas habrían relatado al programa de Antena 3 que el día previo a la grabación de este vídeo, el denunciado fue a la casa ocupada y eliminado el candado de la reja con un disparo, logrando así acceder al interior de la vivienda.

Esta es la conversación que aparece en el vídeo, tal y como ha sido transcrita por 'Espejo Público':

Policía: Una explosión. Se ha asustado verdad.

Okupa: Hombre, esa explosión de golpe ahí por la noche.

Policía: Venga. Cogiendo todo lo que tengas aquí y saliendo.

Okupa: Llama al abogado cari, llama al abogado.

Policía: Venga, ponte ahí. Ponle el móvil encima. Venga. En el coche. Usted, también. Póngase ahí.